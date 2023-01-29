Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Hersek Lagünü'nde 2023 kuş sayımı yapıldı

Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagünü'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi

Hersek Lagünü'nde 2023 kuş sayımı yapıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagünü'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi.

Sayımda 73 kuş türünden toplamda 8 bin kuş tespit edildi.

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığında, kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçısı Ergün Cengiz, kuş bilimci Çağan Abbasoğlu ve Altınova Belediyesi kuş gözlem ekibi, 2023 KOSKS çalışmasını tamamladı.

Kuş sayımına Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da katıldı.

Hersek Lagünü'nde KOSKS hakkında bilgi veren Fatih Bülbül, şunları kaydetti:

"Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımında 73 farklı türden toplam 8 bin kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 38 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Alanın en önemli kuşu flamingo (allı turna) binin üzerinde sayıldı."

2 bine yakın ördek sayıldığını ifade eden Bülbül, "Nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeği ve alanı seven 2-3 haftadır lagünde beslenen 2 birey altıngöz ördeği altın şehir Altınova için önemli kayıt oldular. KOSKS çalışması sonunda elde edilen veriler e-bird veri tabanına eklendi. Alan çevresinde 8 saat sürede 31,54 kilometre yol gidilerek 6 ayrı noktadan gözlem yapıldı." diye konuştu.

Fatih Bülbül, "Tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan KOSKS, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerin başında gelir." değerlendirmesinde bulundu.

KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle Türkiye'deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetlerinin izlendiğini vurgulayan Fatih Bülbül, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOSKS ile koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulmaktadır."

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerleri
YAŞAM Dünyanın en ürkütücü terk edilmiş yerleri
"Dedelerin dedesi", 109 yaşında hayatını kaybetti
YAŞAM "Dedelerin dedesi", 109 yaşında hayatını kaybetti
Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri
YAŞAM Uyku kalitesini artıracak 5 öneri
Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!
YAŞAM Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı ...
Ön dişlerin yapısı karakterinizi ele veriyor! Diş şeklinize göre nasıl birisiniz? İşte yanıtı...
YAŞAM Ön dişlerin yapısı karakterinizi ele veriyor!
Edirne'de, Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı
YAŞAM Gelenek bu yıl da devam etti
İnsanların davranışlarına göre flört şekli değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?
YAŞAM Yıllara göre insanların flört etme şekilleri
İlişkide yedekte kalmak "Benching!" Benching nedir, ne anlama gelir ve nasıl anlaşılır?
YAŞAM Benching hali nedir?
Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri!
YAŞAM Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en ...
Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!
YAŞAM Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.