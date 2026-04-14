        Haberler Gündem Güncel "Hesap fazla geldi" diye kurşunladılar, ertesi gün özür dileyip teslim oldular | Son dakika haberleri

        "Hesap fazla geldi" diye kurşunladılar, ertesi gün özür dileyip teslim oldular

        Samsun'da bir barda gelen 35 bin TL'lik hesabı fazla bulup 30 bin TL ödeyen 3 arkadaş, mekândan ayrıldıktan yaklaşık 2 saat sonra iş yerine silahla ateş açtı. Ertesi gün hesabın doğru olduğunu ve indirim yapıldığını fark eden şüpheliler iş yerine gidip özür diledikten sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:54 Güncelleme:
        "Hesap fazla geldi" kurşunlaması

        Samsun’un Atakum ilçesinde bir bara eğlenmeye giden 3 arkadaş, "hesap fazla geldi" diyerek tartıştıkları iş yerini gece saatlerinde silahla kurşunladı. Sabah fiyatın normal olduğunu fark eden şüpheliler bara gidip özür dileyip polise teslim oldular.

        ÖDEMEYİ FAZLA BULDULAR

        İHA'daki habere göre olay; 12 Nisan gecesi Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan bir barda meydana geldi. Çarşamba ilçesinden eğlenmek için gelen 3 arkadaş, mekânda kendilerine gelen 35 bin TL’lik hesabın fazla olduğunu öne sürerek itiraz etti ve 30 bin TL ödeme yaptı.

        2 SAAT SONRA ATEŞ AÇTILAR

        Bardan ayrılan kişiler, yaklaşık 2 saat sonra alkolün de etkisiyle iş yerine tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin tabelasına çok sayıda kurşun isabet etti.

        ERTESİ GÜN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından gündüz saatlerinde hesapları yeniden değerlendiren şüpheliler, aslında doğru ücret alındığını ve üstelik kendilerine 5 bin lira da indirim yaptığını fark etti.

        DÖNÜP ÖZÜR DİLEDİLER

        Bunun üzerine iş yerine giderek özür dileyen şüpheliler daha sonra polise gidip teslim oldu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K.(26), D.D.(25) ve A.C.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

