"Hesap fazla geldi" diye kurşunladılar, ertesi gün özür dileyip teslim oldular

Samsun’un Atakum ilçesinde bir bara eğlenmeye giden 3 arkadaş, "hesap fazla geldi" diyerek tartıştıkları iş yerini gece saatlerinde silahla kurşunladı. Sabah fiyatın normal olduğunu fark eden şüpheliler bara gidip özür dileyip polise teslim oldular.

ÖDEMEYİ FAZLA BULDULAR

İHA'daki habere göre olay; 12 Nisan gecesi Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan bir barda meydana geldi. Çarşamba ilçesinden eğlenmek için gelen 3 arkadaş, mekânda kendilerine gelen 35 bin TL’lik hesabın fazla olduğunu öne sürerek itiraz etti ve 30 bin TL ödeme yaptı.

2 SAAT SONRA ATEŞ AÇTILAR

Bardan ayrılan kişiler, yaklaşık 2 saat sonra alkolün de etkisiyle iş yerine tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin tabelasına çok sayıda kurşun isabet etti.

ERTESİ GÜN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gündüz saatlerinde hesapları yeniden değerlendiren şüpheliler, aslında doğru ücret alındığını ve üstelik kendilerine 5 bin lira da indirim yaptığını fark etti.

DÖNÜP ÖZÜR DİLEDİLER

Bunun üzerine iş yerine giderek özür dileyen şüpheliler daha sonra polise gidip teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K.(26), D.D.(25) ve A.C.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.