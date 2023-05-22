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Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği Dicle Üniversitesi'nden 12 bilim insanı tarafından kayıt altına alınıyor

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DHA
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    Dicle Nehri kıyısında yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, 2015´te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´ne girdi. Verimli bir araziye sahip olan Hevsel Bahçeleri´nde sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra, özellikle çok farklı türlerin ihtiyaçlarına cevap verdiği için 200´ün üzerinde kuş türü, çok sayıda böcek, kelebek, sürüngen, su samuru, tilki, sincap, kirpi ve sansar gibi memeli hayvan barınıyor.
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    DHA'nın haberine göre göçmen kuşların da dinlenme alanı olarak tercih ettiği bahçeler, bu özelliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük kuş cenneti özelliğini taşıyor.
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    Hevsel Bahçeleri´nin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için bilim insanları çeşitli çalışmalar yürütüyor. Dicle Üniversitesi´nden kendi alanında uzman 12 bilim insanı, Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisi´nin bir bölümünü kaplayan yaklaşık 3 bin dekarlık alanın biyoçeşitliliğini ve yaşayan canlıları kayıt altına alıyor.
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    "BURAYI ÇOK İYİ ŞEKİLDE TANITMAK İSTİYORUZ"

    Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kayıt altına alma işlemlerinin ardından elde edilen sonuçların kitaplaştırılarak uluslararası düzeyde tanıtılacağını söyledi. Prof. Dr. Satar, "Bu uzun soluklu bir çalışma olacak. Öngörümüz 15 ay ama duruma göre bu değişebilir.
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    Bu alanda çalışan birçok bilim insanıyla, buranın biyolojik zenginliklerini, burada yaşayan canlıları ortaya çıkartacağız. Hocalarımızın dünyaya tanıttığı türler var. 
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    Buraya gelen misafirlerimizin gözlemleyebileceği 228´e yakın kuş türü var. Değişik böcekler, kelebekler var. Mesela, `Dicle Güzeli´ kelebeğini burada sonbaharda çok iyi bir şekilde gözlemleyebiliriz.
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    `Mezopotamya kolotisi´ olan bir kelebeğimiz daha var. Ona da rastlamanız olası. Böyle birçok değişik böcek türleri, kuş türleri ve değişik canlıları burada gözlemleyebiliriz. 
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    Tabi biz biyolojik açıdan bakıyoruz. Çok daha farklı özelliklere sahip burası, daha önce buralarda ipek böcekçiliği de yapılmış. Hevsel Bahçeleri´nde bulunan dut ağaçları bunlar için kullanılmış.
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

     

    Dolayısıyla Hevsel Bahçeleri kenarında bulunan, burada yaşayan aileler ipek böcekçiliği yapmışlar. Bunun yeniden canlandırılması mümkün. Bazı ziraatçı arkadaşlarımız ata tohumları üzerinde çalışıyor. 
  • Hevsel Bahçeleri'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor

    Bunları tekrardan buraya kazandırmaya çalışacaklar. Böyle bir proje girişimi de var. Artı bizim yapacağımız çalışmalarımız var. Burayı çok iyi bir şeklide tanıtmak istiyoruz" dedi.

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