Heyelan 200 metrelik alanı etkiledi!

Hakkari-Van kara yolunda dün meydana gelen ve ulaşımda aksamalara neden olan heyelanın 200 metre uzunluğundaki alanı etkilediği bildirildi.

İHA'nın haberine göre Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13 Nisan 2026 tarihinde Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

114. Şube Şefliği yol ağı içerisinde bulunan 400-36 K.K. numaralı güzergahta oluşan heyelanın yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bir alanda etkili olduğu bildirilen açıklamada, heyelanın ardından ilgili kurum ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiği, yol güvenliği ve ulaşımın devamlılığının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

REKLAM

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ekskavatör, 2 yükleyici, 1 greyder, 1 kanal kazıcı, 5 kamyon, 1 ekip aracı ve 1 trafik ekibi aracı olmak üzere toplam 20 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, mevcut durumda yolun kontrollü olarak trafiğe açık tutulduğu, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve ekiplerin yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Valilik koordinasyonunda Karayolları, AFAD ve emniyet ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü, ulaşımın en kısa sürede tamamen güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Fotoğraflar: AA