Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Heyelan, 200 metrelik alanı etkiledi! | Son dakika haberleri

        Heyelan 200 metrelik alanı etkiledi!

        Hakkari-Van kara yolunda dün meydana gelen ve ulaşımda aksamalara neden olan heyelanın 200 metre uzunluğundaki alanı etkilediği kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        200 metrelik alanı etkiledi!

        Hakkari-Van kara yolunda dün meydana gelen ve ulaşımda aksamalara neden olan heyelanın 200 metre uzunluğundaki alanı etkilediği bildirildi.

        İHA'nın haberine göre Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13 Nisan 2026 tarihinde Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

        114. Şube Şefliği yol ağı içerisinde bulunan 400-36 K.K. numaralı güzergahta oluşan heyelanın yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bir alanda etkili olduğu bildirilen açıklamada, heyelanın ardından ilgili kurum ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiği, yol güvenliği ve ulaşımın devamlılığının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

        Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ekskavatör, 2 yükleyici, 1 greyder, 1 kanal kazıcı, 5 kamyon, 1 ekip aracı ve 1 trafik ekibi aracı olmak üzere toplam 20 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, mevcut durumda yolun kontrollü olarak trafiğe açık tutulduğu, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve ekiplerin yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

        Valilik koordinasyonunda Karayolları, AFAD ve emniyet ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü, ulaşımın en kısa sürede tamamen güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Fotoğraflar: AA

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        O para çalışırken alınamaz
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?