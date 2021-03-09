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400 yıllık mesajla aşı milliyetçiliği uyarısı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 400 yıllık mesajla aşı milliyetçiliğinin bedelinin tüm dünya tarafından ödeneceği uyarısı yaptı. Aşı milliyetçiliğinin küresel ekonomik maliyetlerine ilişkin Koç Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan raporun sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ömer M. Koç, 17. yüzyıl şairi John Donne’ın ''Hiç bir insan ada değildir, bütün değildir tek başına; anakaranın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta'' dizelerini paylaştı. Ömer M. Koç, ''Aşıların tedarik ve dağıtımında adaletin sağlanması insani bir sorumluluktur. Daha fazla küresel diyalog, kararlılık, koordinasyon ve yük paylaşımına ihtiyacımız var. Bu araştırma, kendi nüfuslarını aşılamada başarılı olsalar da, gelişmiş ülkelerin pandemi kaynaklı küresel ekonomik kayıpların yarısına kadarını üstlenebileceklerini de gösteriyor.'' dedi

'Hiç kimse bir ada değildir'
'Hiç kimse bir ada değildir'
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HABERTURK.COM

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 400 yıllık bir mesajla aşı milliyetçiliğinin bedelinin tüm dünya tarafından ödeneceği uyarısı yaptı. Koç Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan aşı milliyetçiliğinin küresel ekonomik maliyetlerine ilişkin raporun sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ömer M. Koç, çalışmanın girizgahında da yer alan 17. yüzyıl şairi ve metafizik şiirinin kurucusu John Donne’ın ''Hiç bir insan ada değildir, bütün değildir tek başına; anakaranın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta.'' dizelerini paylaştı. Ömer M. Koç, ''Önemli bir konjonktürdeyiz, dünya bugün kritik kararlar vermek üzere. Aşıların tedariki ve dağıtımında adaletin sağlanması, insani bir sorumluluktur. Daha fazla küresel diyalog, kararlılık, koordinasyon ve yük paylaşımına ihtiyacımız var” dedi.

120 MİLYON YENİ YOKSUL

Pandeminin dünya çapında mevcut eşitsizlikleri göz önüne sermekle kalmayıp, onları daha da derinleştirdiğine vurgu yapan Ömer M. Koç, Dünya Bankası verilerine göre son 20 yılda küresel yoksulluğun ilk kez hem de önemli ölçüde arttığına, yaklaşık 120 milyon yeni yoksul olduğuna dikkat çekti.

Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu kapsamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç yaptı. Toplantıda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Dünya Ekonomik Forumu Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Platformu Başkanı Arnaud Bernaert de konuştu.

'SONUÇLARI DAHA HAFİF TUTULABİLİRDİ'

Ömer M. Koç ''Araştırmalar pandemi sürecinde kadınların gerek evde, gerek işyerinde erkeklerden daha büyük sıkıntılarla baş etmek durumunda kaldığını gösteriyor. UNICEF raporlarına göre dünya çapında yarım milyar öğrenci en temel hakları olan eğitimden mahrum kaldı. Anlaşılıyor ki insanlık böylesine yıkıcı bir zorluğa karşı hazırlıklı değildi ama sonuçları daha hafif tutulabilirdi. Devlet, hükümetler daha fazla işbirliği içinde davransalar, izole hareket etmek yerine işbirliği sağlanabilseydi daha başarılı olunabilirdi'' diye konuştu. Önlem almanın zorunlu olduğunu vurgulayan Ömer M. Koç ''Hiç kimse, ülke ve ekonomi ada değil. Herkes toparlanana kadar kimse toparlanamaz'' dedi.

'AŞILARIN YÜZDE 70'İNİ TEDARİK ETMEYİ GARANTİLEDİLER'

Gelişmiş ekonomilerin aşı yarışında diğerlerine kıyasla çok önde ilerlediklerini belirten Ömer M. Koç şöyle konuştu: “Şubat ayı ortası itibarıyla kamuyla paylaşılmış verilere göre, yüksek ve yüksek-orta gelir grubundaki ülkeler, yaptıkları ön anlaşmalarla üretilmesi planlanan onaylanmış veya aday aşıların yüzde 70’ini tedarik etmeyi garantilediler. Düşük veya düşük-orta gelirli ülkeler ise üretilecek aşıların şimdilik sadece yüzde 15’i için anlaşmaya varabildiler. Kalan yüzde 15 ise küresel aşı erişim programı olan COVAX tarafından tedarik edilmiş durumda… Bir tarafta, tüm nüfusunu 5 kez aşılayabilecek miktarda aşıyı garanti altına alan ülkeler, diğer tarafta sadece COVAX programına güvenebilecek olanlar… Hâl böyleyken, pandeminin bu yılsonunda az gelişmiş ülkelere özgü bir endemiye dönüştüğünü görebiliriz. Ancak, çalışma arkadaşlarımızın raporuna göre; gelişmiş ülkelerdeki aşılama yerel talep ve tedarik şoklarının giderilmesine yardımcı olsa da, dış ticaret ortağı diğer ülkeler de aşılanmadığı takdirde tüm ekonomiler düşük performans gösterecek. Araştırma, gelişmiş ülkelerin pandemi kaynaklı küresel ekonomik kayıpların yarısına kadarını üstlenebileceği sonucuna da varıyor.”

'SAĞDUYUNUN GALİP GELECEĞİNİ UMALIM'

Aşıların tedarik ve dağıtımında adaletin sağlanmasının insani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ömer M. Koç “İnsanlığın bu ortamda mantıklı davranıp davranmayacağını göreceğiz. Sağduyunun galip geleceğini umalım.” ifadelerini kullandı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN KATLANMAK ZORUNDA KALACAĞI MALİYET YÜZDE 49'U BULABİLİR

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Cem Çakmaklı, Dr. Sevcan Yeşiltaş, Dr. Muhammed Ali Yıldırım ve Maryland Üniversitesi'nden Dr. Şebnem Kalemli-Özcan tarafından kaleme alınan aşı milliyetçiliğinin ekonomik maliyetlerine ilişkin raporun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Birbirlerine karmaşık değer zincirleriyle bağlı 65 ülke ve 35 sektörün analiz edildiği araştırmayı Uluslararası Ticaret Odası fonladı. Araştırma sonucunda yayınlanan raporda, gelişmiş ülkelerin 2021'in ilk yarısında tamamen aşılandığı, gelişmekte olan ülkelerde ise en iyi ihtimalle nüfusun yarısının yılsonuna kadar aşılanabildiği 3 farklı senaryo ele alınıyor. Rapor, eş zamanlı olarak dünya geneline yaygın aşılama yapılamaması halinde, koronavirüs salgınında oluşacak ekonomik zararın önemli bölümünün gelişmiş ülkelerin üzerinde kalabileceği paradoksuna işaret ediyor. Hatta gelişmiş ülkelerin katlanmak zorunda kalacağı zararın, 2021 yılında ortaya çıkacak toplam küresel maliyetin yüzde 49’una kadar çıkabileceği vurgulanıyor.

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