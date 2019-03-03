Şampiyonluk iddiası bulunan Galatasaray, Erzurum’un buz gibi havasında dondu kaldı diyebiliriz. Kazanılan birer puan iki takımın da yarasına merhem olmadı…

Lider M.Başakşehir’in deplasmanda kazandığı hafta, en yakın takipçisi olarak Sarı-Kırmızılıların daha motivasyonu yüksek bir mücadele ortaya koyması bekleniyordu…

Üstelik Erzurumspor düşmemek için direniyor. Tüm riskleri göze alarak kazanmak için oynuyor. Başka da şansı yok.

Galatasaray buna göre bir taktik uygulayabilirdi. Futbol adamları bu tür maçları nasıl kazanacaklarını bilirler…

Taraftarın stadı doldurmasına bir kez daha “bravo” demek istiyorum. Her maç aynı coşku ve sevgiyle takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Sıfırın altında 10 derecede maç izlemek her kesin yapacağı özverili bir davranış değil. Bu açıdan Erzurumspor’lu oyuncular şanslılar. Arkalarında kendilerini gönülden destekleyen büyük bir taraftar kitlesi var…

GALATASARAY’A YAKIŞMADI

Elinde bulunan oyuncuların kalitesi, üst düzey diyebileceğimiz transferlerle yapılan takviye Galatasaray’a oyun olarak ne kattı diye soracak olursanız “fazla bir şey yok” yanıtı alırsınız…

Fatih Terim, kadro zenginliği açısından istediklerini yaptırdı. Alınan iki yeni golcü var. Takım zaten güç olarak birçok kulübe göre daha iyi. Kalede dünya çapında Muslera var. Tek başına takım. Tecrübe, kalite ne ararsanız Muslera’da fazlasıyla bulunuyor…

Buna rağmen neden çok rahat gol yiyorlar? Ya da alınan iki iyi golcüye rağmen neden zor gol atıyorlar?

İşte Galatasaray’ın yanıt vermesi gereken iki soru ortada. Bunların sorumlusu herhalde sahaya çıkan oyuncular değil. Takımın patronu konumunda bulunan teknik direktör Fatih Terim asıl sorumludur…

Erzurumspor karşılaşması sonrası, “oyun da, mücadele de Galatasaray’a yakışmadı…” diyen Fatih Terim anımsanacağı gibi kupa maçı sonrası yine aynı benzer ifadeleri kullanmıştı…

Bir teknik adam her kötü maç sonrası futbolcularını suçlar hale gelirse ortada başka sorunlar var demektir. Ya oyuncularına güvenmiyor, ya da başka yerlere mesaj veriyor…

Şampiyonluğa giden bir takım bu tür söylemlerle oyuncularını taraftarının önüne atmamalı. Hele de bunu yaşamının büyük bölümünü futbola adamış biri olan Terim tarafında yapılması çok da doğru değil…

Bir başka ayrıntı ise, maçın daha erken oynanma talebiydi. Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü havanın soğukluğunu neden göstererek karşılaşmanın öğle saatlerinde oynanmasını istemiş ve bu kabul edilmemişti…

Karşılaşmayı izleyenler çok net olarak gördüler ki, saha maç oynamaya uygundu. Alttan ısıtmalı bir zeminde sorun yoktu…

Şurası da unutulmasın Erzurum maçlarını bu sahada ve aynı saatte oynuyor. Bu saat meselesi neden bu kadar öne çıktı anlamak mümkün değil…

Asıl soru şu olmalı, Galatasaray neden iyi oynamıyor?

İKİNCİ YARI UYANDILAR

Maça çok kötü başlayan Galatasaray, Erzurum’un etkili oyunu karşısında sahada hiç yoktu. Orta alanda çok top kayıpları vardı. Ataklar neredeyse yoktu. Üstelik savunma tel tel dökülüyordu…

Yenilen golde Marcao, topa hamlede geç kaldı. Kaçırdığı top gol oldu. Orta sahadan ceza sahası içine kadar top süren Rashad’a hiç müdahele yapılamayışı ayrı bir sorun. Marcao ilk yarı 3 aynı tür hata yaptı…

İkinci yarı Linnes’in oyuna katılması, ardından Emre Akbaba’nın sahaya çıkması ile Galatasaray oyuna ortak olma dışında, hakimiyet kurdu belli dakikalarda. Selçuk ve Belhanda ikilisi öne çıkarak bir puanın alınmasında rol oynadılar.

Oyunda kaldığı süre içerisinde bir etkinlik gösteremeyen Mitroglou bir tek gol pası verdi. Onun dışında topla buluştu mu? Sonra oyuna giren Diagne ne yaptı?

Bu iki golcüyü maça hazırlamak için ayrı bir çalışma yapılmalı. Her ikisi de kendilerini kanıtlamış iyi golcüler. Fatih Terim şikayet etme yerine bu oyuncuları nasıl kullanacağı çözümünü ortaya koymalı…

8 PUAN KAPANIR MI?

Galatasaray, Başakşehir’le arasında bulunan 8 puan farkı kapatabilir. Yeter ki, kazanma alışkanlığını sürdürebilir hale getirsin.

Galatasaray’ın en büyük rakibi kendi iç düzenini oturtamayışı. Önümüzdeki haftalar iki takımın şampiyonluk yarışını şekillendirecek. Daha az puan kaybeden mutlu sona ulaşacak şüphesiz.

Şu noktada unutulmasın. Başakşehir, 3 sezondur şampiyonluğu son anda kaybetti. İyi bir tecrübe edindiler. Bu kez geçmiş yılların hatalarını yapmayacaklardır sanırız. En büyük avantajları sistemi oturtmuş ve kaliteli oyuncu çokluğu…