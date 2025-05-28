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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt haberleri: Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!

        Siirt'in Baykan ilçesinde, kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara'da yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun daha önce bir şikayetinin olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 08:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:47
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        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
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        Siirt'te olay, önceki gün sabah saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        DİYARBAKIR VE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır’a, buradan da ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edilerek tedaviye alındı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Muhammed Yusuf’un cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun daha önce bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

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        #Siirt
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