Hicran Akın'ndan Kanbolat Görkem Arslan'a: Ne desem kederime denk değil

Oscar'ı kim kazanır?

Ödül sezonunun en heyecanlı gecesi yaklaşırken gözler 98. Akademi Ödülleri'ne çevrildi. Peki pazartesi sabaha karşı sahiplerini bulacak Oscar'da favoriler mi kazanacak, yoksa sürpriz bir isim mi heykelciği kaldıracak? Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Oscar'a dair tahminlerini paylaştı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Sean Penn, One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)En İyi Yardımcı Kadın OyuncuAmy Madigan, Weapons (Silahlar)En İyi Erkek OyuncuMichael B. Jordan, Sinners (Günahkarlar)En İyi Kadın OyuncuJessie Buckley, HamnetEn İyi Uyarlama SenaryoOne Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)En İyi Orijinal SenaryoSinners (Günahkarlar)En İyi YönetmenOne Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)En İyi FilmOne Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)En İyi Uluslararası FilmSecret Agent (Gizli Ajan)En İyi Animasyon, KPop Demon Hunters