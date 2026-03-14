Hicran Akın'ndan Kanbolat Görkem Arslan'a: Ne desem kederime denk değil
Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın, eşi için sosyal medyadan yürekleri burkan bir veda paylaşımı yaptı
Giriş: 14.03.2026 - 01:12
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat 2026'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etmişti.
Arslan, 12 Şubat'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.
Arslan'ın vefatının ardından, eşi Hicran Akın sosyal medya hesabından yürek burkan bir veda mesajı yayımladı.
Akın eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp, "Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki can parem. Göçtüğüne değsin kocam" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ