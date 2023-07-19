Muharrem Ayı dualı, hadisli, ayetli, resimli Hicri Yılbaşı mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşın!
Hicri takvime göre yılbaşı olan Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Aşure Günü'nün kutlandığı ay olarak da bilinen Muharrem ayı, İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilir. Sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler Muharrem Ayı dualı, hadisli, ayetli, resimli Hicri Yılbaşı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Facebook, WhatsApp, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabileceğiniz 2023 Hicri Yılbaşı Muharrem ayı mesajları çeşitleri...
Muharrem Ayına özel Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılmaya başlandı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz'da başlarken; Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Musa'nın Kızıldeniz'i yararak Firavun'un ordusundan kaçması ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi gibi olayların gerçekleştiği Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek. Eşinin, dostunun, akrabalarının ve sevdiklerinin Hicri Yılbaşını kutlamak isteyenler dualı, hadisli, ayetli, resimli Muharrem ayı mesajlarını araştırıyor. İşte 2023 Hicri yılbaşı 2023 dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları...
HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Yeni bir Muharrem ayına ve Hicri yılbaşısına adım atarken, kalplerimizde sevgi, umut ve barış olsun. Hayırlı Muharremler!
Hicri yılbaşısıyla birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Rabbim bize bereketli bir yıl nasip etsin. Muharrem ayınız mübarek olsun!
Yeni bir Hicri yılın başlangıcında, sevdiklerinizle birlikte mutluluk ve huzur dolu bir yıl geçirmenizi dilerim. Hayırlı Muharremler!
Muharrem ayının bereketi ve Hicri yılbaşısının getirdiği umutla dolu günler sizinle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni bir Muharrem ayıyla birlikte, hayatınıza güzellikler, dualarınıza kabul olan dilekler diliyorum. Hicri yılbaşınız mübarek olsun!
Muharrem ayıyla birlikte yeni bir başlangıca adım atıyoruz. Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hayırlı yıllar!
Hicri yılbaşısının getirdiği umut ve bereketle dolu günlerin, hayatınızı aydınlatmasını dilerim. Muharrem ayınız kutlu olsun!
Yeni bir Muharrem ayıyla birlikte, kalplerimize sevgi ve hoşgörü dolsun. Hicri yılbaşınız mübarek olsun, nice mutlu yıllara!
DUALI, HADİSLİ MUHARREM AYI MESAJLARI
Muharrem ayının getirdiği huzur ve bereket, hayatınızı sarmalasın. Yeni yılınız kutlu olsun, dualarınız kabul olsun!
Hicri yılbaşısının tüm insanlığa barış, sevgi ve umut getirmesini dilerim. Muharrem ayınız mübarek olsun!
Yeni bir Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte, hayatınızın her anı bereketli ve mutlu olsun. Hicri yılbaşınız kutlu olsun!
Muharrem ayı, birlik ve beraberlik zamanıdır. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel anılar biriktirmenizi dilerim. Hayırlı Muharremler!
Yeni bir Hicri yıla girmenin heyecanıyla, kalplerimizde sevgi ve umutla dolalım. Muharrem ayınız mübarek olsun!
Muharrem ayının ilk günüyle birlikte yeni bir döneme adım atıyoruz. Rabbim dualarımızı kabul etsin, dileklerimiz gerçekleşsin. Hicri yılbaşınız kutlu olsun!
Yeni bir Muharrem ayıyla birlikte, geçmişteki hataları geride bırakıp geleceğe umutla bakalım. Hicri yılbaşınız mübarek olsun, nice güzel günler sizi beklesin!
Muharrem ayıyla birlikte, gönlünüzden geçen tüm dilekler gerçekleşsin. Yeni yılınız kutlu olsun, hayatınız aydınlık ve bereketli olsun!
Hicri yılbaşısıyla birlikte, yüreklerimizdeki sevgi ve kardeşlik duyguları güçlensin. Muharrem ayınız mübarek olsun, herkese huzur ve mutluluk getirsin!
Yeni bir Muharrem ayıyla birlikte, hayatınızdaki tüm zorluklar geride kalsın, yeni başlangıçlarla dolu bir yıl olsun. Hicri yılbaşınız kutlu olsun!
Muharrem ayının bereketiyle, yüreklerimiz sevgiyle dolup taşsın. Hicri yılbaşınız mübarek olsun, mutluluklar size eşlik etsin!
Yeni bir Muharrem ayıyla birlikte, hayatınızın her anı sevgiyle, sağlıkla ve güzellikle dolsun. Hicri yılbaşınız kutlu olsun, nice başarılı yıllara!
Muharrem ayının bereketi ve Hicri yılbaşısının getirdiği umutla, hayatınızın her anında huzur ve mutlulukla dolu bir yolculuk geçirmenizi dilerim. Hayırlı Muharremler!
Yeni bir Muharrem ayıyla birlikte, geçmişinizi affetmek ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsatınız daha olsun. Hicri yılbaşınız kutlu olsun, dualarınız kabul olsun!