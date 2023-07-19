Haberler Gündem HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2023 | Dualı, hadisli, ayetli ve resimli Hicri Yılbaşı Muharrem Ayı mesajları ve sözlerini sevdiklerinize gönderin!

Muharrem Ayı dualı, hadisli, ayetli, resimli Hicri Yılbaşı mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşın! Hicri takvime göre yılbaşı olan Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Aşure Günü'nün kutlandığı ay olarak da bilinen Muharrem ayı, İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilir. Sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler Muharrem Ayı dualı, hadisli, ayetli, resimli Hicri Yılbaşı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Facebook, WhatsApp, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabileceğiniz 2023 Hicri Yılbaşı Muharrem ayı mesajları çeşitleri... Habertürk Giriş: 19.07.2023 - 17:40 Güncelleme: 19.07.2023 - 17:40 facebook

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Muharrem Ayına özel Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılmaya başlandı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz'da başlarken; Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Musa'nın Kızıldeniz'i yararak Firavun'un ordusundan kaçması ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi gibi olayların gerçekleştiği Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek. Eşinin, dostunun, akrabalarının ve sevdiklerinin Hicri Yılbaşını kutlamak isteyenler dualı, hadisli, ayetli, resimli Muharrem ayı mesajlarını araştırıyor. İşte 2023 Hicri yılbaşı 2023 dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları...

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HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ Yeni bir Muharrem ayına ve Hicri yılbaşısına adım atarken, kalplerimizde sevgi, umut ve barış olsun. Hayırlı Muharremler! Hicri yılbaşısıyla birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Rabbim bize bereketli bir yıl nasip etsin. Muharrem ayınız mübarek olsun!