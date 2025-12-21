Hidayet Türkoğlu, FIBA'nın onur listesinde!

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen 20 yıllık kariyerine sayısız başarılar sığdıran, aktif kariyerini sonlandırdıktan sonra federasyon başkanı olarak 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden 46 yaşındaki Türkoğlu, "FIBA Onur Listesi"ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.

30 yıl önce başladığı profesyonel kariyerinde Anadolu Efes ile 4 yılda 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken Türkoğlu, 2000 NBA draftında Sacramento Kings tarafından 16. sırada seçilerek 997 maçlık tarihi yolculuğuna başladı.

NBA'de bir maça ilk 5'te çıkan ilk Türk oyuncu olan, Magic'teki ikinci döneminde takıma son çeyrekteki katkısıyla "Mr. Fourth Quarter" lakabını alan Türkoğlu, 2009 NBA finalinde şampiyonluğa çok yaklaştı ama Los Angeles Lakers engelini geçemedi.

REKLAM

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile gümüş madalya sevinci yaşayan Türkoğlu, 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi.

Federasyon başkanlığı döneminde Türk basketboluna dünyanın sayılı tesislerinden birini kazandıran Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda sporcu olarak yaşadığı podyum başarısını geçen yaz ilk kez Türkiye sınırları dışına taşıyarak tarihe geçti.

FIBA ONUR LİSTESİ

Uluslararası basketbolun tarihini, gelişim sürecini ve oyuna yön veren isimleri kayıt altına alma hedefiyle hayata geçirilen FIBA Onur Listesi, basketbolun dünya genelinde yaygınlaşmasına ve farklı kıtalarda kök salmasına katkı sağlayan figürleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Basketbolu yalnızca sportif başarılar üzerinden değil; etki, süreklilik ve tarihsel iz üzerinden değerlendiren FIBA Onur Listesi'ne oyunu dönüştüren, ülkelerinde basketbolu sıçrama noktasına taşıyan ve kıtalar arası etki yaratan figürler seçiliyor.

FIBA Onur Listesi'ne bu yıl Türkoğlu'nun yanı sıra Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Dirk Nowitzki (Almanya), Ismenia Pauchard (Şili), Wang Zhizhi (Çin) ve Ludwik Mietta-Mikolajevicz de (Polonya) seçildi.

2026 “Onur Listesi”ne seçilenler için 21 Nisan 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin'de tören düzenlenecek.

HİDAYET TÜRKOĞLU: TARİF EDİLEMEZ BİR GURUR Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, listenin içinde yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu bildirdi. Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Dünya basketboluna iz bırakmış, farklı ülkelerden ve jenerasyonlardan değerli isimlerle birlikte FIBA Hall of Fame listesinde yer almak, benim için büyük bir gurur ve onurdur. Ay-yıldızlı formayla çıktığım her maçta, bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla sahadaydım. Bu yolculuk; sahada birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarımın, beni her zaman ayakta tutan ailemin ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türk milletinin ortak emeğinin bir sonucudur. Basketbolu evrensel bir değer olarak büyüten, bu mirası gelecek nesillere taşıyan FIBA'ya, dünya basketboluna verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı böylesine seçkin bir platformda temsil etmek, tarif edilemez bir gururdur." REKLAM Dünya basketboluna iz bırakmış, farklı ülkelerden ve jenerasyonlardan değerli isimlerle birlikte FIBA Hall of Fame listesinde yer almak, benim için büyük bir gurur ve onurdur.



Ay-Yıldızlı formayla çıktığım her maçta, bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla… https://t.co/G4ECzLk8af — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) December 21, 2025 12 DEV ADAM EFSANESİ HİDAYET TÜRKOĞLU Tüm yaş gruplarında milli formayı 309 kez giyen ve 3 bin 475 sayı atan Türkoğlu, 2001'de Avrupa Şampiyonası'nda, 2010'da ise Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadroda yer aldı. 2010 Dünya Şampiyonası'nda 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla final yolunda önemli rol oynayan Türkoğlu, turnuvanın en iyi 5'ine seçildi. Türkoğlu; 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ve 2013 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarında ve 2002 ile 2010'daki Dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı formanın başarısı için mücadele etti. İlk olarak 1994 yılında milli formayı giyen Türkoğlu, NBA'de olduğu gibi milli takım formasıyla da basketbolseverlerin hafızasına kazınan performanslara imza attı. A Milli Takım'da ilk Avrupa Şampiyonası heyecanını 1999'da yaşayan ve maç başına ortalama 24,6 dakika süreyle oynayan Türkoğlu, 12,4 sayı ortalamasıyla milli takımın en skorer oyuncusu oldu. REKLAM İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın son 9 saniyeye 70-67 önde girdiği yarı final eşleşmesinde sahneye çıkan 22 yaşındaki Türkoğlu, attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada son topu kullanan ve milli takımı finale taşıyan Türkoğlu; 23 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle "triple double"a yaklaştı. Şampiyonada 6 maçta görev alıp 15,5 sayı ortalamasıyla oynayan Türkoğlu, ortalama 3,5 asistlik performansıyla da ay-yıldızlı ekibin enleri arasında yer aldı.

2010 Dünya Kupası son 16 turunda millilerin Fransa'yı 95-77 yendiği karşılaşmada ise Türkoğlu, turnuvadaki en iyi maçlarından birini çıkardı. Milli takımın son çeyreğe 26 sayı farkla girdiği mücadelede Türkoğlu; 20 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Kariyerinin en iyi performanslarından birini 2007 Avrupa Şampiyonası ikinci turunda İtalya'ya 34 sayı atarak sergileyen Türkoğlu, maçı uzatmaya taşısa da İtalya parkeden galip ayrıldı. 2010 sonrası durgunluk dönemine giren milli takım, 15 yıllık madalya özlemine bu kez Türkoğlu'nun federasyon başkanlığı yaptığı dönemde son verdi. Letonya'nın başkenti Riga'da elde edilen Avrupa ikinciliği, milli takım düzeyinde Türkiye sınırları dışındaki ilk podyum başarısı oldu. REKLAM Türkoğlu'nun ay-yıldızlı takım kariyerinde görev aldığı Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerindeki sayı, ribaunt ve asist ortalamaları şöyle: Yıl Şampiyona Maç Sayı Ribaunt Asist 1999 31. Avrupa Şampiyonası 9 12,4 3,4 1,4 2001 32. Avrupa Şampiyonası 6 15,5 5,8 3,5 2002 14. Dünya Şampiyonası 8 14,9 5 3,6 2003 33. Avrupa Şampiyonası 3 11 5,5 1,8 2005 34. Avrupa Şampiyonası 4 12 4,3 0,8 2007 35. Avrupa Şampiyonası 6 19,2 5,2 2,2 2009 36. Avrupa Şampiyonası 9 9,8 4,2 2,6 2010 16. Dünya Şampiyonası 9 12,3 4,2 3,4 2011 37. Avrupa Şampiyonası 8 10,6 3,1 2,4 2013 38. Avrupa Şampiyonası 3 7,3 3,7 2 ANADOLU EFES'İN İLK "DÖRTLÜ FİNAL" BAŞARISINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI 19 Mart 1979'da İstanbul'da dünyaya gelen ve küçük yaşlarda gösterdiği performansla Anadolu Efes'in dikkatini çeken Türkoğlu, 16 yaşında profesyonelliğe adım attı. 1999-2000 Avrupa Ligi sezonunda oynadığı 22 maçta 13,6 sayı ve 4,6 ribauntluk ortalamaya ulaşan Türkoğlu, Anadolu Efes'in "Dörtlü Final"e kalan ilk Türk takımı olmasında büyük rol oynadı. 1996-2000 yılları arasındaki çok yönlü oyunuyla takımına büyük katkı sağlayan ve 1 lig şampiyonluğu, ikişer kez de Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan 20 yaşındaki Türkoğlu'na NBA'in kapıları açıldı. 997 MAÇLIK TARİHİ YOLCULUK KINGS'LE BAŞLADI 2000 NBA draftında Sacramento Kings tarafından 16. sırada seçilen Türkoğlu, Mirsad Türkcan'dan sonra NBA'e adım atan 2. Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. 8 Aralık 2000 tarihinde Kings'in Houston Rockets'ı 111-98 mağlup ettiği maça ilk 5'te başlayarak NBA tarihinde bunu başaran ilk Türk oyuncu olan Türkoğlu, parkeden 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle ayrıldı. REKLAM İlk sezonunda, "NBA'in en iyi ikinci çaylaklar takımı"na giren ve 10,1 sayı ile 4,5 ribaunt ortalamalarını tutturduğu ikinci yılında "en iyi 6. adam" ödülüne aday gösterilen Türkoğlu, 2003 yazında üçlü bir takasla 1999 ve 2003 NBA şampiyonu San Antonio Spurs'e gitti.