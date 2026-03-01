Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Hidayet Türkoğlu: Seyircimiz önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu: Seyircimiz önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarın Sırbistan ile oynayacağı maçın önemine dikkat çekerek, "Seyircimiz önünde; buraya gelecek binlerce taraftarımız, gerekse TRT ekranlarında milyonlarca halkımızın önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz" dedi.

        Giriş: 01.03.2026 - 18:11
        "Grubu lider olarak bitirmek istiyoruz"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında yarın evinde Sırbistan ile karşılaşacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde millilerin yaptığı antrenmanı da takip ederek daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "GRUBU LİDER OLARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Sırbistan'a karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Başkan Türkoğlu, "Bu anlamda ekibi kutlamak istiyorum. Yarınki maçın önemi bizler için daha da anlamlı. Seyircimiz önünde; buraya gelecek binlerce taraftarımız gerekse TRT ekranlarında milyonlarca izleyecek halkımızın önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz. Dünya şampiyonasına giderken avantajlı duruma geçmek isteriz. Kolay bir maç olmayacak. Sporcularımız ilk maçın son saniyeye kadar zor geçeceğinin farkındalardı. Yarınki maçın da aynı neticede geçeceğinin bilincindeler. Hocamız, herkes yapacaklarının bilincindedir. Bizi her zaman maçtan sonra da arayan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bugün de bizi bu idmanda yalnız bırakmayan Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler gücümüzü bu organizasyonları yapma kolaylığını başta Cumhurbaşkanımızın, daha sonra da Bakanımızın destekleriyle kolay yapabiliyoruz. Yarın da bir galibiyet kazanırız ki grubumuzu daha avantajlı hale getiririz" ifadelerini kullandı.

