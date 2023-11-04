Hidrojen metal mi ametal mi? Hidrojen (H) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Yeryüzünde en bol bulunan element olan ve evrenin de temel enerji kaynağı olan hidrojen elementi, tüm elementler arasında en hafif element olmasıyla da dikkat çekmektedir. Normal bir sıcaklık ve basınç şartlarında renksiz ve kokusuz bir yapıya sahip olan hidrojen, oldukça yanıcı olmasıyla da bilinmektedir. Oldukça yanıcı olması sebebiyle ısı ve patlama enerjisi gerektiren her sektörde kullanılabilen hidrojen metal mi ametal mi? Hidrojen hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Doğada bol miktarlarda bulunabilen hidrojen elementi, yeryüzünde ağırlıklı olarak bileşikler halinde yer almaktadır. Ticari açıdan da oldukça önemli bir element olan hidrojen, sıvı ya da kimyasal bileşikler halinde depolanabilmesiyle de öne çıkmaktadır. Peki, hidrojen elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Hidrojen Hangi Metal?

Evrenin enerji kaynağı olarak da bilinen ve evrenin neredeyse %75’ini meydana getiren hidrojen elementi, 1766 yılında Henry Cavendish ismindeki bir bilim insanı tarafından keşfedilmiştir. Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar esnasında suyun oksijen hidrojenden meydana geldiğini fark eden Cavendish, hidrojenin bir elemen olduğunu ispatlamıştır.

Normal bir sıcaklık ve basınç altından renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz formunda olan hidrojen elementi, tüm elementler içinde en hafif element olmasıyla dikkat çekmektedir. Havadan yaklaşık olarak 14 kat daha hafif olan bu element, iki atomlu moleküler bir yapıya sahiptir.

Asal gazlar haricinde tüm elementlerle reaksiyona girebilen hidrojen elementi, dünyanın atmosferinde de gaz halinde bulunmaktadır. Yeryüzünde serbest halde değil; bileşikler halinde bulunan hidrojen elementinin en önemli kaynağı ise sudur. Suya elektrik verilerek bileşiklerinin ayrılması yöntemi, hidrojen elde etmek için günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Oldukça yanıcı olması sebebiyle ısı ve patlama gerektiren her sektörde hidrojen elementi kullanılmaktadır. Kömür ve benzinin elde edilmesi, sıvı yağlardan katı yağ yapılması, elektrik enerjisinin üretilmesi ve amonyak imal edilmesi gibi birçok alanda hidrojen elementi kullanılmaktadır. Dünyadaki enerji ihtiyacının hızla artması ve hidrojenin temiz bir enerji kaynağı olması sebebiyle son yıllarda hidrojen yakıtı üzerine yapılan çalışmalar da artmaktadır.

Hidrojen Metal Mi Ametal Mi?

Kimya alanında ısı ve elektriği iletme konusunda başarılı, kendine has parlak bir yapısı olan ve işlenmeye yatkın olan elementlere metal; herhangi bir metal özelliği göstermeyen, kendi içinde dahi ortak bir noktası yok denecek kadar az olan ve oda sıcaklığında hem katı hem sıvı hem de gaz halinde bulunabilen elementlere ametal adı verilmektedir.

Peki, bu tanımlardan yola çıkarak hidrojen metal mi ametal mi sorusunun yanıtı nedir? Hidrojen elementi her ne kadar periyodik tabloda 1A grubunda yer alsa da metal değil ametal özellikler taşıyan bir elementtir. Metaller has hiçbir özelliği bünyesinde barındırmayan, metaller ile yalnızca tepkimeye giren hidrojen elementi bu özellikleri sebebiyle ametal olarak kabul edilmektedir.

Hidrojen Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta

İsmini Yunanca olan ve suyu meydana getiren “hydrogenes” kelimesinden alan hidrojen elementi; periyodik tablonun 1. periyodunun 1. grubunda yer almaktadır. Metallerin bulunduğu 1A grubunda yer almasına tek ametal element olmasıyla da dikkat çeken hidrojen elementinin atom numarası 1, kimyasal simgesi ise H’dir.

Hem evrende hem de dünyada en çok bulunan element olan, hatta evrenin temel enerji kaynağı olarak kabul edilen hidrojen elementi oda sıcaklığında gaz halde bulunmaktadır. Erime noktası -259 santigrat derece, kaynama noktası ise -252 santigrat derece olan hidrojen elementinin standart atom ağırlı ise 1008’dir.

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