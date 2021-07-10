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Geçtiğimiz aylarda duyurduğu “Reimagine” stratejisi ile sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilite hedeflerine doğru adımlar atacağını açıklayan Land Rover, Defender modelinin hidrojen yakıt hücreli elektrikli (FCEV) prototipini geliştirdi.

Bu strateji çerçevesinde 2036 yılında çevreye zarar vermeyen sıfır emisyon gazı salımlı ürün gamına sahip bir marka haline gelecek Land Rover'ın, 2039 yılına kadar da tedarik zinciri ve diğer birçok operasyonunda net sıfır karbon salınımına ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Land Rover’ın hidrojen yakıt hücreli Defender prototipi aynı zamanda “Zeus Projesi” olarak da biliniyor. Zeus Projesi'nin, sürücüler tarafından arzu edilen performans ve kabiliyetin hidrojen temelli güç ünitesiyle nasıl sağlanabildiğinin de bir göstergesi olacağı bildirildi. İngiliz üreticiden yapılan açıklamaya göre, aracın yol testleri 2021 yılı sonunda başlayacak.

Verilen bilgiye göre, elektrikli motora güç sağlanması için kullanılan hidrojenin hidroliz yöntemiyle işlenerek elektrik üretilebilmesine olanak sağlayan FCEV teknolojisi, pek çok avantajı bünyesinde barındırıyor.

2018 yılından bugüne tüm dünyada FCEV teknolojisine sahip araç sayısı iki katına çıkarken, hidrojen yakıt istasyonları ise yüzde 20 seviyesinde bir artış gösterdi. Tamamen elektrikli modellere göre daha hızlı yakıt ikmali, yüksek menzil ve değişken iklim koşullarına daha dayanıklı menzil performansı sunan FCEV teknolojisi, yaygınlaşmayı sürdürerek sıfır karbon ayak izine giden yolda yeni bir döneme sahne olacak.