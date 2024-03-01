Leonardo DiCaprio'nun kendisini beraber eve gitmeye davet ettiğini, ancak bu teklifi reddettiğini söyleyen Hieke Konings; "Teklifinin reddettiğimde çok şaşırmış gibi tepki verdi. Tabii ki reddedilmeye alışık değildi. Onu yeterince iyi tanımadığımı söylediğimde tatlı bir şekilde karşılık verdi. Buna saygı duyuyorum. Bunun üzerine başka bir kıza ilgi göstermeye başladı ve onu eve götürdü." şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram, Avalon