Higrometre Neyi Ölçer?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Higrometre Neyi Ölçer? Higrometre Nedir ve Ne İşe Yarar?
ABONE OL

Higrometre neyi ölçer? Higrometre nedir ve ne işe yarar?

Higrometre kelimesi, pek çok kişinin bilmediği ancak belli bir kesim tarafından kullanılan bir ölçme aletidir. Meteoroloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan higrometre, havadaki nem ölçümünü yapmayı kolaylaştırsa da bununla sınırlı kalmaz.

Higrometre Neyi Ölçer? Higrometre Nedir ve Ne İşe Yarar?
HABERTURK.COM

Nem ölçümü esnasında net sonuçlar gösteren higrometre ne işe yarar? Higrometre nasıl çalışır ve neyi ölçer? İşte tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Higrometre Nedir?

Higrometre, havadaki nemin ölçülmesini ve net sonuçlar elde edilmesini sağlayan bir ölçüm cihazıdır. Yunancadan gelen “Hygro” kelimesi, nem anlamına gelmektedir. “Meter” kelimesi ise ölçen anlamında kullanılır. Nem ölçer olarak da bilinen bu cihaz, hassas bir sisteme sahiptir. Eski çağlardan beri kullanılan higrometre, Leonardo Da Vinci tarafından icat edilmiştir. Günümüzde ise meteoroloji başta olmak üzere; sauna, sera ve endüstriyel iş alanlarında kullanılmaktadır. Elektronik olarak iki şekilde nem ölçümü yapılmaktadır.
Kapasitatif higrometre
Direnç yolları
Günümüzde en çok kullanılan nem ölçer ise kapasitatif higrometredir. Kapasitatif higrometrede iki metal plaka arasına giren suyun kapasitansı değiştirmesi ile nem ölçümü yapılmaktadır.

Higrometre Neyi Ölçer?

“Higrometre neyi ölçer?” sorusu için verilebilecek en kolay cevabı sizlerle paylaşıyoruz. Sıcaklık ve basınç ölçebilmek için higrometreye ihtiyaç vardır. Nemin ölçülmesine yardımcı olan bu cihaz, genel olarak meteorolojide kullanılansa da üretim ve sanayide de kullanıldığı görülmektedir. Hem bağıl hem de mutlak nem ölçümünün yapılmasını sağlayan higrometre, bu sayede nemin kontrol altında tutulmasına olanak sağlar.

Higrometre Nasıl Çalışır?

Tarihi çok eskilere dayanan higrometre, günümüzde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Farklı modellere sahip olan higrometre, çalışma prensiplerine uygun şekilde tercih edilir. Bugün en çok kullanılan higrometre türü kapasitatif higrometredir. İki termometresi bulunan bu ölçme cihazının bir termometresi ıslak tutulur. Islak haznenin etrafındaki sıvının buharlaşması esnasında o termometrenin daha düşük sıcaklık göstermesi sağlanmaktadır. Ancak söz konusu donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sistem çalışmaz. Şöyle ki ıslak termometrenin haznesinin etrafında bir buz tabakası oluşarak sıcaklığın doğru şekilde ölçülmesine engel olur. Diğer kuru termometre ise bu gibi durumlarda yüksek sıcaklıkları gösterir.

Higrometre Ne İşe Yarar?

“Higrometre ne işe yarar?” diye merak edenlerin sayısı oldukça fazladır. Birçok iş alanında kullanılan higrometre, nem oranını ölçmekle kalmaz. Diğer yandan nemin kontrol altında tutulmasına da zemin hazırlar. Bu sayede çeşitli iş kollarında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar ve verimliliği arttırır. Özellikle üretim sistemleri, endüstriyel anlar, depolama alanları, iklimlendirme ve tarımda istenilen verimin elde edilmesini sağlar. Bu sayede yaygın bir kullanıma sahiptir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı
GÜNDEM Maden işçileri, 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan ...
Son dakika: Bakan Soylu'dan açıklamalar
GÜNDEM Bakan Soylu'dan açıklamalar
Artçı deprem nedir, nasıl oluşur, neden oluşur ve ne kadar sürer?
GÜNDEM Artçı depremler neden olur?
Gülşen Köylü ile Raziye Sanlav depremde hayatını kaybetti
GÜNDEM Gülşen ve Raziye öğretmenler deprem şehidi
10 il için OHAL kararı nasıl alınacak? - OHAL kararı nasıl alınıyor?
GÜNDEM 10 il için OHAL kararı nasıl alınacak?
Termometre çeşitleri neler? Termometre sıcaklık birimleri ve dönüşümleri
GÜNDEM Termometre çeşitleri neler?
32 saat boyunca enkazda kalan Ömer, türkü söyleyerek moralini yüksek tutmuş
GÜNDEM Enkazda moral için türkü söylemiş
Kronometre neyi ölçer? Kronometre nedir ve ne işe yarar?
GÜNDEM Kronometre neyi ölçer?
Merkezi Pay Ölçer Nedir? Nasıl Çalışır? Merkezi Sistem Isı Pay Ölçer Nasıl Hesaplanır?
GÜNDEM Merkezi pay ölçer nedir ve nasıl çalışır?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı
GÜNDEM İstanbul için kar uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.