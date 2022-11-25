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Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı

Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Hilal Altınbilek, sevgilisiyle Etiler'deydi. Ünlü oyuncunun gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına görüntü vermemek adına çabalasa da başarılı olamadı

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  • Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yazar Metin Hara'dan sessiz sedasız ayrılan Hilal Altınbilek, Etiler'de yeni sevgilisi ile birlikte adeta gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Mekandan el ele çıkan aşıklar, muhabirleri fark edince hemen birbirinden ayrıldı.

    Ardından VIP bir araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisine "Haydi!" diye seslendi. Ancak Altınbilek'in erkek arkadaşı, görüntü vermemek adına tekrar içeriye kaçtı.
  • Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı - Magazin haberleri

    GAZETECİLERİN GİTMESİNİ BEKLEDİ

    Daha sonra mekanın etrafındaki sokaklarda dolaştıktan sonra tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Hilal Altınbilek, yine başarılı olamadı.

    Muhabirlerin kendisini görüntülemesini istemeyen beyefendi, restoranın arkasındaki personel odasında saklanmayı da denedi.

    Hilal Altınbilek'in, odada yaklaşık üç saat gazetecilerin gitmesini bekleyen yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yaptı.
  • Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı - Magazin haberleri

    ÇABASINDA BAŞARILI OLAMADI

    Bir ara mekana yanaştırılan otomobile başkasını bindirerek hedef şaşırtmaya çalışan beyefendi, çabasında başarılı olamadı. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi, kapıdan gazetecileri kontrol ederken objektiflere böyle yansıdı.
  • Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı - Magazin haberleri

    METİN HARA'DAN AYRILDI

    Oyuncu Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), Bozcaada'da görülmelerinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda ise yollarını ayırmıştı.
  • Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı - Magazin haberleri

    ADI KEREM ALIŞIK İLE ANILMIŞTI

    Hilal Altınbilek'in de rol arkadaşı Kerem Alışık ile de aşk yaşadığı iddia edilmişti. Alışık da söz konusu iddiaları, "Asla böyle bir şey yok" diyerek reddetmişti.

    İkili hakkında daha sonra da, Beykoz'da ev kiraladıkları ve beraber yaşadıklarına ilişkin bir iddia ortaya atılmıştı. Alışık basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
  • Hilal Altınbilek'in sevgilisi inatçı çıktı - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, "Yine 'iddiaya göre' denilerek yine aynı yakıştırma, doğruyu yansıtmayan biçimde yapılmaya devam ediyor. O zaman insan da mecburen aynı açıklamayı yapmak zorunda kalıyor. Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin. Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor. Halbuki biraz anlayıp, dinlemeye çalışılsa, biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği ama bu durumda sabırla, dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle; biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşık iki arkadaşız, hepsi bu" demişti.

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