'Beni 100 yıl sonra anlayacaklar'

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En büyük eğlenceniz nedir?

Alışveriş yapmak. Beni ülkenin ücra bir köşesine koysalar bile, en azından bir bakkal bulur deli gibi alışveriş yaparım. Ne aldığımın önemi yok, bu da bir rahatsızlık. Gördüğünüz gibi oldukça rahatsızım.

Maddi olarak geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

Zamanında çok yatırım yaptım. Bu konuda akıllı davrandım. Hiç çalışmasam bile hayatımın sonuna kadar yaşayabileceğim maddi güce sahibim. Ben 15 yaşında en önemli şeyin geleceğe yatırım olduğunu öğrendim. Her kuruşumu yatırıma çevirmeyi başardım. Tabii ki mal varlığımı buradan açıklamam ayıp olur. Sonuçta bunu sadece politikacılar yapar.

Anladığım kadarıyla vaktinizin büyük bölümünü evde geçiriyorsunuz?

Hayatın anlamını çözmeye çalışmaktan vazgeçtim. Her şeyi akışına bıraktım. Vaktimin büyük bir bölümü erkek arkadaşım, ailem ve köpeğim Paris'le geçiyor. Kimsenin bilmediği biriyle 5 yıldır bir ilişkim var. Bazı sınırlarımın aşılmasından artık hoşlanmıyorum. O yüzden sevgilimi sosyal medya üzerinden paylaşmıyorum.

Bir daha dünyaya gelseydiniz yine şu an sürdüğünüz yaşamı sürmek ister miydiniz?

Bolşoy balesinde dünyaca ünlü baş balerin olmak isterdim. Bu benim çocukluk hayalim.