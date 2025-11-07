'Hilalin Işığında' açıldı

Meclis Şeref Holü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze konulu 'Hilalin Işığında' sanat sergisi açıldı. Düzenlenen törende konuşan TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'in milletin iradesini ve vicdanını temsil ettiğini belirtti.

Milletin meclisi TBMM'nin yıllarca Gazze'ye hizmet ettiğine işaret eden Hasan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her zaman tarihin doğru yerinde durarak Gazzelilerle birlikte olmaya, yaraları sarmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gazze'de yaşananların insanlık için turnusol kağıdı ve imtihan olduğunu, Gazzelilerin dünyaya ders verdiğini ifade eden Hasan Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün yeryüzünün her bir tarafında siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmiştir. Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur. Direnmeden hiçbir zafere ulaşmak mümkün değildir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Bu Meclis de bu millet de bu ülke de bunun en canlı şahididir, tanığıdır. Biz bugüne kadar ne elde etmişsek, direnerek, mücadele ederek elde ettik.

Hasan Turan, Kudüs'ü ve Gazze'yi gündemlerinden düşürmeyeceklerini belirtti. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kalplerin Gazze'de attığını söyledi. Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Gazze'de çocukların ve ailelerin yaşam savaşı verdiğini belirtti. Yılmaz, Gazzelilerin dik duruşlarıyla dünyaya ders verdiğinin altını çizdi. Türk milletinin Gazze konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze'deki çalışmalarını anlattı. Fatma Meriç Yılmaz; "Gazze'de her gün mücadele eden personellerimiz her gün aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkarmaya devam ediyor. İki senedir, içeride 15-30 bin arasında sıcak yemeği Türk milleti adına dağıtmaya devam eden personellerimiz var" diye konuştu. Gazze'deki ateşkes sürecini hatırlatan Fatma Meriç Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iki hafta önce Gazze için yola çıkan gemideki insani yardım malzemelerinin Gazze'ye giriş yaptığını aktardı. Yılmaz, "İnanıyorum ki süreç kalıcı barışa dönecek. Bir gün biz Gazze'ye elimizde çiçeklerle kendimiz de gideceğiz, o çocuklara sarılacağız. 'Kusura bakmayın, özür dileriz. Önceden gelemedik ama fırsat bulduğumuzda geldik' diyeceğiz. Duamız bu yönde" ifadelerini kullandı.