"ORADA OLMAK İSTEDİ AMA KAÇIRDI"

Ünlü şarkıcı, oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birinin de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu anlattı.

9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Hilary Duff, "Orada olmak istedi ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" şeklinde konuştu.