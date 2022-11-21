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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç evli miydi, çocuğu var mıydı?

Spor medyasının önde gelen isimlerinden Hıncal Uluç, hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberin ardından Hıncal Uluç'un eşi gündeme geldi. İşte, Ünlü Gazeteci Hıncal Uluç'un özel hayatı hakkında merak edilenler...

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  • Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?

    Ünlü gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi yazar Faik Çetiner, sosyal medya hesabından duyurdu. Üzücü haberin ardından Hıncal Uluç'un özel hayatı gündeme geldi. Bir dönem ünlü manken Ece Gürsel ile birlikte olan Hıncal Uluç'un eski eşi merak konusu oldu. İşte, Hıncal Uluç'un özel hayatına ilişkin merak edilen detaylar...
  • Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?

    HINCAL ULUÇ 83 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

    Türkiye’nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

     

    Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.
  • Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?

    HINCAL ULUÇ KİMDİR?

    Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, Türk medyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu.

    1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Antakya'daki ortaokul eğitimi sonrası Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu.

    Duayen gazeteci daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam etti ancak kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydını yaptırdı.
  • Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?

    1957'de Ankara'da Yenigün gazetesinin spor servisinde gazeteciliğe başlayan Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde görev yaptı. Uluç bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de görev aldı.

    1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor'da yorumculuk yapmaktaydı.

    Uzun süredir spor yazarlığı ve yorumculuk yapan Hıncal Uluç, spor medyasındaki kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında da yorumcu olarak görev aldı.

    Uluç önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
  • Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?

    HINCAL ULUÇ EVLİ MİYDİ, EŞİ KİMDİR?

    83 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci Hıncal Uluç, bir kez evlenmiş ve boşanmıştır. 1977 yılında Holly Hartquist ile evlenen Uluç'un evliliği 1983 yılında sona erdi. 

    Hıncal Uluç bir dönem ünlü manken Ece Gürsel ile sevgiliydi.
  • Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?

    HINCAL ULUÇ'UN ÇOCUĞU VAR MI?

    Eski eşi Holly Hartquist ile 1983 yılında yollarını ayıran Hıncal Uluç'un çocuğu bulunmuyor.

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