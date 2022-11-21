HINCAL ULUÇ KİMDİR?

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, Türk medyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu.

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Antakya'daki ortaokul eğitimi sonrası Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu.

Duayen gazeteci daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam etti ancak kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydını yaptırdı.