Hind Rajab'ın Sesi filminin yönetmeni, Berlin'deki ödülü reddetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Cinema for Peace (Barış için Sinema) galasında Hind Rajab'ın Sesi filmi, gecenin En Değerli Film ödülüne layık görüldü.

Hania, burada yaptığı konuşmada, minnettarlıktan çok sorumluluk hissettiğini belirterek, Hind Rajab'ın Sesi yalnızca bir çocuk hakkında değil, onun öldürülmesine yol açan sistemle ilgili.Hind Rajab'a olanlar bir istisna değil. Bu, bir soykırımın parçası" diye konuştu.

Berlin'de, toplu sivil ölümlerini 'meşru müdafaa' diye tanımlayarak ve protesto edenleri küçümseyerek soykırıma siyasi kılıf sağlayan kişilerin de olduğunu vurgulayan Hania, "Eğer barıştan bahsediyorsak, adaletten de bahsetmeliyiz. Adalet, hesap verilebilirlik demektir. Hesap verilebilirlik olmadan, barış da olmaz" şeklinde konuştu.

REKLAM

Hania, "Onların ölümünün, barış hakkında nazik bir konuşmanın arka planı olmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hind Rajab'ı, ailesini ve onları kurtarmaya gelen 2 sağlık personelini öldürdüğünün altını çizen Hania, "Buna dünyanın en güçlü hükümetleri ve kurumları da suç ortağı oldu" dedi.

Hania, bu sebeplerle ödülü kabul etmeyeceğini söyleyerek, şunları dile getirdi: "Barış, soykırımdan sorumlu tutulmanın temel alındığı yasal ve ahlaki bir yükümlülük olarak görüldüğünde, o zaman geri dönüp ödülü memnuniyetle kabul edeceğim." DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı Hind Rajab'ın Sesi filmi, dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle döndü. Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü Gümüş Aslan da dahil olmak üzere 9 ödüle layık görüldü. Film, ayrıca Golden Globe En İyi Film ve Oscar En İyi Yabancı Film adayı oldu. REKLAM Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta Hind Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetmişti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etmişti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu, Filistin Kızılayı'nı arayarak yardım istemişti.