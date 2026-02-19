Canlı
        Hind Rajab'ın Sesi filminin yönetmeni, Berlin'deki ödülü reddetti

        Hind Rajab'ın Sesi filminin yönetmeni, Berlin'deki ödülü reddetti

        İsrail ordusu tarafından öldürülen Hind Rajab'ın hikayesini konu alan Hind Rajab'ın Sesi filminin yönetmeni Kaouther Ben Hania, layık görüldüğü 'En Değerli Film' ödülünü kabul etmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:16
        Hind Rajab'ın Sesi'nin yönetmeni, Berlin'deki ödülü reddetti
        Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Cinema for Peace (Barış için Sinema) galasında Hind Rajab'ın Sesi filmi, gecenin En Değerli Film ödülüne layık görüldü.

        Hania, burada yaptığı konuşmada, minnettarlıktan çok sorumluluk hissettiğini belirterek, Hind Rajab'ın Sesi yalnızca bir çocuk hakkında değil, onun öldürülmesine yol açan sistemle ilgili.Hind Rajab'a olanlar bir istisna değil. Bu, bir soykırımın parçası" diye konuştu.

        Berlin'de, toplu sivil ölümlerini 'meşru müdafaa' diye tanımlayarak ve protesto edenleri küçümseyerek soykırıma siyasi kılıf sağlayan kişilerin de olduğunu vurgulayan Hania, "Eğer barıştan bahsediyorsak, adaletten de bahsetmeliyiz. Adalet, hesap verilebilirlik demektir. Hesap verilebilirlik olmadan, barış da olmaz" şeklinde konuştu.

        Hania, "Onların ölümünün, barış hakkında nazik bir konuşmanın arka planı olmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Hind Rajab'ı, ailesini ve onları kurtarmaya gelen 2 sağlık personelini öldürdüğünün altını çizen Hania, "Buna dünyanın en güçlü hükümetleri ve kurumları da suç ortağı oldu" dedi.

        Hania, bu sebeplerle ödülü kabul etmeyeceğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

        "Barış, soykırımdan sorumlu tutulmanın temel alındığı yasal ve ahlaki bir yükümlülük olarak görüldüğünde, o zaman geri dönüp ödülü memnuniyetle kabul edeceğim."

        DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

        ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı Hind Rajab'ın Sesi filmi, dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle döndü.

        Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü Gümüş Aslan da dahil olmak üzere 9 ödüle layık görüldü. Film, ayrıca Golden Globe En İyi Film ve Oscar En İyi Yabancı Film adayı oldu.

        Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

        Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta Hind Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetmişti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etmişti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu, Filistin Kızılayı'nı arayarak yardım istemişti.

        Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetmişti.

        Saldırıdan sonra yapılan incelemede Hind Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca 335 merminin isabet ettiği belirlenmişti.

        Arnavutköy'de cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde henüz iki gün önce taşındıkları evde tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren cani koca, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim oldu. Zanlının olaydan sonra sokakta uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

