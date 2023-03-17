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Hindistan'ın Taliban'ı tanımama konusundaki tutumu değişmedi

Afganistan'ın kontrolünü elinde tutan Taliban rejiminin Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen bir ekonomi eğitim programına kaydolması, Hindistan'ın Taliban'ı tanımama tutumunun değiştiği yorumlarına yol açtı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetti.

Hindistan'ın Taliban'ı tanımama konusundaki tutumu değişmedi
AA

Hindistan'ın Taliban'ı tanımama konusundaki tutumunun değişmediği bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi düzenlediği basın toplantısında, Taliban geçici hükümetinin yetkililerinin, Delhi'deki bir eğitim programına kayıt yaptırmasına ilişkin iddiaları ele aldı.

Bagchi, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Enstitüsünün üst düzey yetkililerinin, personeline 14-17 Mart'taki Hindistan Teknik ve Ekonomik İş birliği (ITEC) çevrim içi eğitim programı kurslarına kayıt yaptırması talimatı verdiği iddia edilen bir evrakın sızdırılarak son günlerde medyada yayımlandığını anımsattı.

Hindistan'ın Kabil Büyükelçiliğinden sözlü nota gönderilmesine ilişkin evrakta yer alan ifadelere değinen Bagchi, Hindistan tarafının, Delhi yönetiminin tanımadığı hiçbir oluşuma sözlü nota vermediğini söyledi.

Bagchi, Hindistan'ın çevrim içi olanlar da dahil eğitim programlarıyla, dünya genelindeki gelişmekte olan ülkelere destek sağlama konusunda kapasitesini genişlettiğini dile getirdi.

Farklı Hint enstitüleri tarafından birçok konuda verilen bu eğitim kurslarının Afganistan'ın da dahil olduğu çeşitli ülkelerin vatandaşlarına açık olduğunu kaydeden Bagchi, Hindistan'ın yanı sıra Afganistan'da da yaşayan çok sayıda Afgan'ın bu kurslara katıldığı belirtti.

Bagchi, çevrim içi kursların Hindistan'a seyahati gerektirmediğinin altını çizdi.

Taliban konusunda Hindistan'ın tutumunda değişiklik olmadığını söyleyen Bagchi, "Afganistan'daki gelişmeleri nasıl gördüğümüze dair tutumumuz değişmedi. Hükümetler arası notalar olan, sözlü notaları tanınmayan oluşumlara kesinlikle vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

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