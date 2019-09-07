Hindistan'ın Ay'a gönderdiği uzay aracı Chandrayaan-2, Ay'a iniş yapamadı. Yaklaşık bir buçuk ay süren yolculuğun ardından Ay'ın güney kutbuna iniş yapmaya çalışan Chandrayaan-2 ile yüzeye 2 kilometre kala iletişim koptu.

Uzay aracının Ay'ın güney kutbunda su arayan ilk uzay aracı olması ve Hindistan'ın 'Ay'a inen 4. ülke' olarak tarihe geçirmesi planlanıyordu.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu olayla ilgili teknik verilerin incelendiğini duyurdu.

Daha önce ABD, Çin ve Sovyetler Birliği'nin gönderdiği uzay araçları Ay'a iniş yapmayı başarmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise konuyla ilgili olarak görevli bilimadamlarına yaptığı konuşmada, "Hayatta inişler ve çıkışlar var. Yaptığınız şey küçük bir başarı değil" dedi. Modi, uzay çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.