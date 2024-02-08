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        Haberler Gündem Güncel Adana'da bir hırsız minibüsün güvenlik kamerasını bile çaldı! - Adana güncel haberler

        Minibüsteki malzemeleri çalıp, üzerine çıkarak güvenlik kamerasını da aldı

        Adana'da bir minibüsteki malzemeleri çalan hırsız, daha sonra aracın tavanına çıkarak duvarda bulunan güvenlik kamerasını da çaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:00
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        Hırsız güvenlik kamerasını bile çaldı!
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        Adana'da camını kırdığı park halindeki minibüsün içinden inşaat malzemesi çalan kimliği belirsiz şüpheli, daha sonra da aracın tavanına çıkarak duvardaki güvenlik kamerasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, başka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        DHA'da yer alan habere göre olay, 6 Şubat saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kağıtçı görünümlü kimliği belirsiz kişi, park halindeki minibüsün penceresinin camını kırıp içeri girdi.

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        Şüpheli, içerideki inşaat malzemelerini çalıp, yanında getirdiği hurda arabasına yükledi. Daha sonra minibüsün tavanına çıkan şüpheli, yönü kendisine bakan duvardaki güvenlik kamerasını çalıp kaçtı.

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        Hırsızlık anı, farklı açılardaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Araç sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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