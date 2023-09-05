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        Hırvat ekibi Osijek, Adana Demirspor’dan Manev’i kiraladı

        Adana Demirspor, stoper oyuncusu Jovan Manev'i NK Osijek'e kiraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:16
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        Osijek, Adana Demirspor'dan Manev'i kiraladı
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        Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde üçüncü ele turunda NK Ojisek’i elemişti. Ojisek yöneticileri Adana Demirspor’un Kuzey Makedonyalı defans oyuncusu Jovan Manev’i kiralayarak renklerine kattı. Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan Manev’e başarılar diledi.

        NK Osijek’da sosyal medya hesabından Manev transferini duyurarak, "Jovan Manev, NK Osijek'in yeni oyuncusu olup, sezon sonuna kadar Adana Demirspor'dan kiralanmıştır. Aramıza hoşgeldin! Jovan, Kuzey Makedonya'yı temsil ettikten sonra takıma katılacak” şeklinde açıklama yaptı.

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