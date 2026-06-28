2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ile Gana kozlarını paylaştı.

ABD'nin Lincoln Financial Field Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1 galip ayrılan Hırvatistan, grupta 3. sıradan 2. sıraya çıktı ve 6 puanla son 32 biletini aldı.

Gana ise 2. sıradan 3. sıraya düşse de 4 puanı olduğu için en iyi üçüncü şeklinde son 32 biletini aldı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 31'de Petar Sucic ile 83. dakikada Nikola Vlasic attı. Gana'nın tek golünü ise 73. dakikada Derrick Luckassen kaydetti.