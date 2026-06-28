Hırvatistan: 2 - Gana: 1 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup etti. 31'de Petar Sucic ile 83. dakikada Nikola Vlasic'in golleriyle kazanan Hırvatistan, puanını 6'ye yükselterek 3. sıradan 2. sıraya tırmandı ve son 32'ye kaldı. 73'te Derrick Luckassen'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakalasa da sahadan mağlubiyetle ayrılan Gana ise grubu 4 puanla 3. sırada bitirdi ve en iyi üçüncü olarak adını son 32'ye yazdırdı.
Giriş: 28 Haziran 2026 - 02:19 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ile Gana kozlarını paylaştı.
ABD'nin Lincoln Financial Field Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1 galip ayrılan Hırvatistan, grupta 3. sıradan 2. sıraya çıktı ve 6 puanla son 32 biletini aldı.
Gana ise 2. sıradan 3. sıraya düşse de 4 puanı olduğu için en iyi üçüncü şeklinde son 32 biletini aldı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 31'de Petar Sucic ile 83. dakikada Nikola Vlasic attı. Gana'nın tek golünü ise 73. dakikada Derrick Luckassen kaydetti.
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