Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hisarcık'ta 70 yıllık köprü yıkılıyor | Son dakika haberleri

        Hisarcık'ın 70 yıllık köprüsünde yıkım başladı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 70 yıllık Koca Köprü'nün yıkımına başlandı. Yıkımın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir köprü yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hisarcık'ta 70 yıllık köprü yıkılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya'nın Hisarcık ilçe çıkışı Emet ilçesi yönünde bulunan Koca Köprü'nün yıkımına başlandı.

        Köprüdeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 82 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yeni köprünün yapımını başlanacak.

        Köprünün iki aylık yapım süresince ulaşım Hisersan yolu üzerinden sağlanacak. Ağır vasıta araçlar ise Gediz-Simav yeni çevre yolunu kullanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kütahya haberleri
        #hisarcık ilçesi
        #koca köprü yıkımı
        #Karayolları Genel Müdürlüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor