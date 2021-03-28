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Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart’ta son bulacağını anımsatan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var." açıklamasında bulundu

Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’ta son buluyor. Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var." açıklamasında bulundu

TÜRK-İŞ'TEN KISA ÇALIŞMADA 'SÜRE UZATILSIN' TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Nisan itibarıyla sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Atalay, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin devreye alındığını anımsattı.

Geçen yıl mart ayında açıklanan paket kapsamında kısa çalışma uygulamasının da etkin olarak kullandırıldığını belirten Atalay, aradan geçen 1 yıllık süreçte kısa çalışma ödeneğinden 3,7 milyondan fazla çalışanın yararlandığını vurguladı.

"İSTİHDAM KORUYUCU TEDBİRLER DEVAM ETMELİ"

Salgın sürecinde işçi ve işverene fayda sağlayan kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının sağlık başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır."

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