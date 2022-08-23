Hitit İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Dünya kültürüne olan katkılarıyla da dikkat çeken Hitit İmparatorluğu neleri icat etti? Anadolu’nun en eski ve en kadim uygarlıklarından birisi olan Hitit İmparatorluğu tarihi hakkındaki detayları sizler için hazırladık. İşte tüm detaylar…
Hititler Kimdir?
İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından olan Hititler; M.Ö. 1650 ile M.Ö. 700 yılları arasında Anadolu ve Suriye coğrafyasında hüküm sürmüş olan bir medeniyettir. Anadolu’da yaşayan halkları bünyesinde toplayarak büyük bir merkezi imparatorluk kurmayı başarmış olan Hitit İmparatorluğu başkenti Hattuşaş’tır. Bugün Çorum ilinin sınırları içinde yer alan Hattuşaş; Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.
Araştırmacıları tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de Hititler Türk mü sorusudur. Hititlerin Türk olduğuna dair herhangi bir tarihsel kanıt bulunmamaktadır.
Hititler Özellikleri
Kafkasya üzerinden Anadolu’ya geldiği tahmin edilen Hititler, Kızılırmak bölgesine yerleşmiş ve Asurluların Anadolu üzerindeki hâkimiyetinin sona ermesiyle beraber bölgenin idaresini ellerine geçirmişlerdir. En parlak çağlarını I. Şuppiluliuma döneminde yaşayan Hititler bu dönemde büyük bir imparatorluk halini almış ve sınırlarını Kuzey Suriye’ye kadar genişletmiştir.
Eski Krallık Dönemi, İmparatorluk Dönemi ve Geç Krallık Dönemi olarak üç farklı dönem yaşamış olan Hititler; M.Ö. 1200’lü yıllarda gerçekleşen Ege göçleri sonunda zayıflayarak dağılmış ve bölgede şehir devletleri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Geç Krallık Dönemi ya da Geç Hitit Devletleri olarak adlandırılan bu dönem de M.Ö. 700’de sona ermiş ve Hitit İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir.
İlk Çağ Anadolu uygarlıkları içinde öne çıkan Hititler özellikleri şu şekilde listelenebilir.
- Hitit İmparatorluğu M.Ö. 1650 ile M.Ö. 700 yılları arasında hüküm sürmüştür.
- Hitit İmparatorluğu başkenti Hattuşaş’tır.
- Merkezi otoriteyi sağlayarak büyük bir imparatorluk kurmayı başarmış ilk Anadolu uygarlığıdır.
- M.Ö. 1274 yılında Hititler ile Mısır arasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.
- Kralın yetkilerini kısıtlayan ve denetleyen Pankuş isimli bir meclis kurmuşlardır. Pankuş, tarihteki ilk danışma meclisi olarak kabul edilmektedir. Bu özelliğiyle, Hititler neyi buldu? sorusuna verilecek cevaplardan biri Pankuş olacaktır.
- Devletin başında bulunan krala Tabarna; kraliçeye ise Tavanna adı verilirdi.
- Kraldan sonra gelen en önemli isim kraliçe olarak görülmüş ve kraliçeler gerektiğinde krala naiblik görevini yerine getirmiştir.
- Hitit kralı aynı zamanda başrahip, başyargıç gibi görevleri de üstlenmekteydi.
- Hitit toplumu; soylular, tüccarlar, zanaatkârlar, köylüler ve köleler olmak üzere beş farkı katmandan meydana gelmekteydi.
- Ülkenin en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktaydı.
- Asur çivi yazısının yanında kendilerine ait olan bir yazı da kullanmışlardır.
- Anallar adı verilen kronolojik yıllıklar hazırlamışlardır. Hazırlanan bu belgeler metodolojik tarih yazıcılığın ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan anallar; Hitit İmparatorluğu neleri icat etti? sorusunun cevaplarından biri olacaktır.
- Evliliklerde, resmi nikâh uygulaması kullanılmıştır.
- Hitit ordularının büyük bir bölümü yayalardan meydana gelirdi ancak savaş arabaları da bu orduya eşlik ederdi.
- Hititlerde, heykelcilik ve kabartma sanatı gelişmiştir.
- Hitit İmparatorluğu’nda çok tanrılı bir din hâkimdir. Bu dönemde Anadolu için ‘’Bin Tanrı İli’’ tabiri kullanılmıştır. Hititler egemenlikleri altına aldıkları halkların tanrılarını da kendi inançlarına eklemişlerdir. Bu durum da imparatorluğun büyük bir hoşgörüyle farklı unsurları yönetmesini kolaylaştırmıştır.
- İnsan şeklinde düşünülen tanrıların en önemlileri Teşup ve karısı Hepat’tır.
- M.Ö. 1200’li yıllarda başlayan Ege göçleri sonunda zayıflayan Hititler dağılma sürecine girmişler ve M.Ö. 700 yılında Frigler tarafından yıkılmışlardır.
YORUMLAR