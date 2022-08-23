Hitit İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Dünya kültürüne olan katkılarıyla da dikkat çeken Hitit İmparatorluğu neleri icat etti? Anadolu’nun en eski ve en kadim uygarlıklarından birisi olan Hitit İmparatorluğu tarihi hakkındaki detayları sizler için hazırladık. İşte tüm detaylar…

Hititler Kimdir?

İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından olan Hititler; M.Ö. 1650 ile M.Ö. 700 yılları arasında Anadolu ve Suriye coğrafyasında hüküm sürmüş olan bir medeniyettir. Anadolu’da yaşayan halkları bünyesinde toplayarak büyük bir merkezi imparatorluk kurmayı başarmış olan Hitit İmparatorluğu başkenti Hattuşaş’tır. Bugün Çorum ilinin sınırları içinde yer alan Hattuşaş; Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Araştırmacıları tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de Hititler Türk mü sorusudur. Hititlerin Türk olduğuna dair herhangi bir tarihsel kanıt bulunmamaktadır.