Elamlar Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Güzel sanatlarda ileri bir tekniğe sahip olan Elamlar neleri icat etti? İşte Elam uygarlığı tarihi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Elamlar Kimdir?

M.Ö. 3000 ile M.Ö. 646 yılları arasında Güneydoğu Mezopotamya coğrafyasında yaşamış olan Elamlar Sami kökenli bir kavimdir. Önemi ticaret yolları üzerinde bulunan Elam coğrafyasının bu özelliği, bölgede Elam uygarlığının doğmasına büyük bir olanak sağlamıştır. Tarihleri boyu Sümerler ve Akadlarla birçok savaşa girmiş olan Elamlar, dönem dönem bu devletlerin egemenliklerini de tanımak zorunda kalmıştır.

Sümerler ile uzun yıllar süren savaşların neticesinde Sümerlere ait olan Ur şehri, M.Ö. 2280 yılında Elamlar tarafından yağmalanmış ve şehirdeki Sümer hakimiyetine son verilmiştir. Bölge 60 yıl boyunca Elam hâkimiyetinde kaldıktan sonra yeniden kurulan Sümer birliği bir kez daha, M.Ö. 2115 senesinde Elamlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Elam Uygarlığı, M.Ö. 12. yüzyıldaki Şuturki Hanedanlığı döneminde en parlak çağını yaşamıştır. Bu dönemde Babil üzerine büyük bir sefer düzenlenmiş ve Babil İmparatorluğu ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Bu zaferden sonra Hammurabi Kanunlarının işlendiği yazıt Elam ülkesine getirilmiştir.