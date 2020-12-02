Hitler'in iktidara gelişi

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Pandemi süreci, tiyatro oyunlarının dijital platformlar aracılığıyla evlere taşınmasına neden olmaya devam ediyor.

Dijital platformda evlere taşınan oyunlardan biri de 'İçinden Tramvay Geçen Şarkı' oldu. Ortaoyuncuları tarafından sahnelenen oyun, dijital platforma uygun olarak sesi ve görüntüsü restore edildi.

II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yasaklanmayan birkaç tiyatrocudan biri olan Karl Valentin'in hayat hikâyesinden yola çıkılarak Ferhan Şensoy tarafından yazılan, ilk kez 1986'da sahnelen oyun, 1914'te başlayıp Adolf Hitler'in iktidara gelişine kadar uzanan Almanya ve dönemin Türkiye'sini hicvediyor.