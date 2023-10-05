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        Haberler Yaşam Hizan'ın 300 yıllık taş evleri mest ediyor

        Hizan'ın 300 yıllık taş evleri mest ediyor

        Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 300 yıllık tarihi herkesi kendine hayran bırakıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:53
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        Hizan’a 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde bulunan taş evlerin adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması kente eşsiz bir güzellik katıyor.

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        Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş evleri, turistlerin yanı sıra fotoğrafseverlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi.

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        Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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        Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü, taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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        Yığma taşlardan yapılmış ve dar sokakları bulunan köy her gün farklı ziyaretçileri ağırlarken, köye gelenler yapılardan etkilendiklerini de dile getiriyor.

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        Tarihi açıdan da önemli bir merkez olan köydeki evlerin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişinin olduğu belirtiliyor.

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        Köye Ağrı Doğubeyazıt’tan geldiğini belirten Hüseyin Yıldırım, bölgede fırsat buldukça tarihi geziler gerçekleştirdiğini, burayı da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine keşfettiğini söyledi.

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        Yıldırım, evlerin muhteşem olduğunu, herkesin buraya gelerek görmesi gerektiğini ifade etti.

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        Yıldırım, "Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Bayağı güzel buldum. Mardin Midyat’taki yapıları aratmayan özellikteler.

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        Bayağı güzel yapılar var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Gayet güzel tarihi bir dokusu var" dedi.

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        #Hizan
        #300 yıllık taş evler
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