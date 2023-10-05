Hizan'ın 300 yıllık taş evleri mest ediyor

Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü, taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yığma taşlardan yapılmış ve dar sokakları bulunan köy her gün farklı ziyaretçileri ağırlarken, köye gelenler yapılardan etkilendiklerini de dile getiriyor.

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Tarihi açıdan da önemli bir merkez olan köydeki evlerin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişinin olduğu belirtiliyor.