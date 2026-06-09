Hizbullah'tan hükümete İran konusunda çağrı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının, İsrail'in Lübnan 'a yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerine karşı Lübnan halkını savunma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Açıklamada, İran'ın bu adımla Lübnan 'a yönelik siyasi, ahlaki ve sahadaki desteğini ortaya koyduğu belirtilerek, bölgesel istikrarın sağlanabilmesi için İsrail'in uluslararası anlaşmalara uyması gerektiği ifade edildi.

Yemen'deki Husilerin desteğinin de İsrail'i caydırmaya yönelik ortak bir çabanın parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İran'ın Lübnan 'ın yanında durduğu ve bunun karşılığında herhangi bir çıkar beklemediği iddia edildi.

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Bazı Lübnan lı yetkililerin İran'a yönelik eleştirileri reddedilen açıklamada, bu tutumun Lübnan 'ın çıkarlarına aykırı olduğu ve yalnızca İsrail'e hizmet ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, " Lübnan yönetimini, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde İran ile resmi ilişkilerini düzeltmeye ve ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için Tahran'ın desteğinden yararlanmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın sonunda Hizbullah, İran yönetimine ve halkına teşekkür ederek, Lübnan 'ın haklarını "direniş yoluyla" savunmayı sürdüreceğini belirtti.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan 'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı. İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

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Lübnan-İran ilişkilerinde gerilim arttı

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan 'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Beyrut ile Tahran arasındaki ilişkilerde gerilim arttı.

Lübnan yönetimi, İran'ın Hizbullah'a verdiği desteğin ülkeyi bölgesel çatışmaların içine çektiğini savunurken, Tahran'ı iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.

Bu kapsamda Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek akreditasyonlarını iptal etti ve ülkeyi terk etmesi için 29 Mart'a kadar süre verdi. Lübnan yönetimi daha sonra İran vatandaşlarına vize uygulaması başlattı.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn da dün CNN'e verdiği röportajın ikinci bölümünde, İran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Tahran'ın Lübnan 'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Nevvaf Selam ise 5 Haziran'da İran'a seslenerek, "Güneyimizi rahat bırakın, bölgeyi ve halkını müzakerelerde şartlarınızı iyileştirmek için kullanılan bir koz olarak görmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir