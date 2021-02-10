Hızır Peygambere adanmış olan Hızır Orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Toplamda 3 gün süren ibadet, bugün oldukça geniş bir coğrafyada bilinirliğini sürdürmektedir. Peki, Hızır Orucu ne zaman tutulacak? İşte 2021 Hızır Orucu açma saatleri...

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Aleviler tarafından Allah'a şükür orucu olarak 3 gün boyunca tutulmaktadır. Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulunca, halk feryat edip yetiş ya Hızır, bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Allah tarafından bu dualar kabul olunur ve fırtına diner.

O vakitten sonra halk, yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini kaybetmeden devam etmiştir. Orucun inancı ise, o gün olduğu gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasına devam etmesi için şükretmektir.

HIZIR ORUCU NİYET DUASI

Oruca başlarken edilen niyet duası:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

Sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.

Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir. Hızır Orucu için bazı kaynaklarda her yıl Ocak ayının ikinci haftası tutulmaya başlar, Şubat ayının ikinci haftasıyla son bulur ifadesi de yer almaktadır.

HIZIR ORUCU AÇMA SAATLERİ 2021

İstanbul;

13 Şubat Perşembe; 18:49

14 Şubat Cuma: 18:50

15 Şubat Cumartesi: 18:52

Ankara;

13 Şubat Perşembe: 18:35

14 Şubat Cuma: 18:36

15 Şubat Cumartesi: 18:38

İzmir;

13 Şubat Perşembe; 19:00

14 Şubat Cuma: 19:02

15 Şubat Cumartesi: 19:04