Hızlı ve kolay hamile kalmanın yolları! Uzmanlar öneriyor: Doğurganlığı artırmanın sırları!

Anne - baba olma hayali kuran pek çok çift için, hamilelik süreci büyük bir heyecan kaynağıdır. Ancak, hızlı ve kolay bir şekilde hamile kalmak bazen beklenenden daha karmaşık bir süreç olabilir. Doğurganlık, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve bu süreçte doğru adımları atmak, bekleyişinizi kısaltabilir. İşte hamilelik süreci hakkında bilinmesi gerekenler, doğurganlığı artıran yöntemler...

Bebek sahibi olmak isteyen bir kadının adet dönemleri arasındaki süreyi, yani adet döneminin ilk gününün her ay aynı sayıda gün arayla gelip gelmediğini takip etmesi gerekir. The New England Journal of Medicine 'de yayınlanan araştırmaya göre, bir kadın bu bilgiyi bir takvimde takip ederek ne zaman yumurtlayacağını daha iyi tahmin edebilir.

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2. YUMURTLAMA DÖNEMLERİNİ TAKİP EDİN

Yapılan araştırmalara göre, düzenli adet gören kadınların adetlerinin başlangıcından yaklaşık iki hafta önce yumurtladıklarını söyledi. Adet düzensizliği olan kadınlarda yumurtlamayı tahmin etmek daha zordur ancak bu genellikle bir sonraki adetin başlangıcından 12 ila 16 gün önce gerçekleşir.

Npj Digital Medicine dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir makaleye göre, adet gören kişilerin adet döngülerinin uzunlukları çok çeşitlidir ve yumurtlamanın zamanı ve süresi kişinin yaşamı boyunca değişmektedir. Bu değişkenlik, kişinin hamile kalma olasılığının en yüksek olduğu zamanı öğrenmek için yumurtlamayı izlemenin en iyi yol olduğu anlamına gelir.