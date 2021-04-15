Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü Fast & Furious 9, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları ve konusu
HIZLI VE ÖFKELİ 9 FRAGMANI
HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Vin Diesel - Dominic Toretto rolünde. Eşi Letty ve oğlu ile emekli ve inzivaya çekilmiş eski bir suçlu ve profesyonel sokak yarışçısı.
- Michelle Rodriguez - Letty Ortiz rolünde. Dom'un karısı ve eski bir suçlu ve profesyonel sokak yarışçısı.
- Jordana Brewster - Mia Toretto rolünde. Dom ve Jacob'un kız kardeşi ve ortağı Brian O'Conner'ın karısı.
- Tyrese Gibson - Roman Pearce rolünde. Profesyonel sokak yarışçısı ve suçlu, Dom'un ekibinin bir üyesi.
- Ludacris - Tej Parker rolünde. Miami'de yaşayan tamirci ve Dom'un ekibinin bir üyesi.
- Nathalie Emmanuel - Ramsey rolünde. İngiliz bilgisayar korsanı ve Dom'un ekibinin bir üyesi.
- John Cena - Jacob Toretto rolünde. Dom ve Mia'nın erkek kardeşi. Usta hırsız, suikastçı ve profesyonel yarışçı.
- Sung Kang - Han Lue rolünde. Öldü sanılan profesyonel sokak yarışçısı ve Dom ekibinin eski üyesi.
- Helen Mirren - Magdalene Shaw rolünde.
- Charlize Theron - Cipher rolünde. Jacob ile birlikte çalışan suçlu.
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