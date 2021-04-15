Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü Fast & Furious 9, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları ve konusu

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FRAGMANI

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ