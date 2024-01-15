Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi 15 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin başrolünde aksiyon filmlerinin aranan yüzleri, Dwayne Johnson, Jason Statham yer almaktadır. Peki, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.