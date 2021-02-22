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Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düştü

Güven endeksi şubatta geçen aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,3 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı.

Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düştü
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocakta 101,9 iken, bu ay yüzde 1,4 azalarak 100,4'e geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,1 azalarak 101,8 oldu.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi aynı düzeyde kalarak 98 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,1 azalarak 101,4'e düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta yüzde 0,4 artarak 108,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,8 artarak 122,2 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,8 artarak 92,6'ya yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4 azalarak 112 olarak hesaplandı.

TALEP YETERSİZLİĞİNDE ARTIŞ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 84,2 iken, şubatta yüzde 1,3 azalarak 83,1'e düştü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,6 artışla 76,9 değerine ulaştı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 89,3 değerini aldı.

İnşaat sektöründe şubat ayında girişimlerin yüzde 48,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 51,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu bildirdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" ocakta ayında yüzde 26,3 iken şubatta aynı oranda kaldı, "talep yetersizliği" geçen ay yüzde 22,4 iken şubatta yüzde 25,7 ve "diğer faktörler" ocakta yüzde 30 iken şubatta yüzde 27,2 oldu.

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