HABERTURK.COM

Yılbaşından bu yana Avrupa’daki büyümesini sürdüren yerli girişim Getir, hizmet verdiği ülkeler arasına Portekiz’i de eklediğini duyurdu.

Sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attıktan sonra Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’ya giriş yapan Getir’in Lizbon'da hizmet vereceği kaydedildi. Girişimin attığı son adım ile birlikte hizmet verdiği ülke sayısı ise 8’e ulaştı.

Londra’dan Amsterdam’a, Berlin’den Paris’e, Milano’dan Barselona’ya kadar Avrupa’nın en büyük şehirlerinde operasyonunu sürdüren Getir'in, bu yıl sonuna kadar ABD pazarına girme planı bulunuyor.

Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.