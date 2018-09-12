Hjk Helsinki - IFK Mariehamn maçı ne zaman?

Hjk Helsinki ve IFK Mariehamn, 13 Eylül 2018 Perşembe günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Hjk Helsinki 56 puanla 1. sırada, IFK Mariehamn 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Hjk Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 513. İddaa'da Hjk Helsinki kazanır 1.10, berabere biter 5.00, IFK Mariehamn kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Hjk Helsinki önceki hafta Inter Turku mücadelesinde 3-0 kazandı.

IFK Mariehamn, Ilves karşılaşmaında 3-6 yenildi.

Hjk Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hjk Helsinki, kendi sahasında 31 gol attı, 10 gol yedi.

IFK Mariehamn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IFK Mariehamn, 10 gol atarken 24 gol yedi.

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