Kendimize zaman ayırmak, sevdiğimiz bir şeyler yapmak ruhsal ve fiziksel sağlığımız için önemlidir. İşte burada hobiler devreye giriyor; bize şimdiye kadar yaptığımız seçimlerin sağlam bir mantığı olduğunu ve arada bir kendimizden zevk almanın bize sadece yardımcı olacağını hatırlatmak için.