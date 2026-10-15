Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hoffenheim - Beşiktaş maçı izle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında yoluna galibiyetle devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda üç puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, Hoffenheim - Beşiktaş maçının yayın bilgilerini ve karşılaşmanın başlama saatini araştırmaya başladı. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkarak Avrupa'da yeni bir galibiyet elde etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yapmıştı. Taraftarlar ise karşılaşmayı TRT 1 canlı yayın ekranından takip etmek istiyor. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenecek? İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena ev sahipliği yapacak.
HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
Hoffenheim - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler, TRT 1'in resmî internet sitesi ve tabii platformundaki canlı yayın seçeneklerinden yararlanabilir. Yayına erişim için resmî yayın kanallarının kullanılması öneriliyor. Maç öncesinde yayın akışını kontrol etmek, karşılaşmanın başlangıcını kaçırmamak açısından önem taşıyor.
HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Tedavilerine devam edilen Milot Rashica da Hoffenheim karşısında görev yapamayacak. Öte yandan mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic de kamp kadrosuna alınmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh