UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkarak Avrupa'da yeni bir galibiyet elde etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona etkili bir başlangıç yapmıştı. Taraftarlar ise karşılaşmayı TRT 1 canlı yayın ekranından takip etmek istiyor. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenecek? İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle sayfası...