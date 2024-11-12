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        Haberler Dünya Hollanda 9 Aralık'tan itibaren kara sınırı kontrolleri uygulayacak | Dış Haberler

        Hollanda 9 Aralık'tan itibaren kara sınırı kontrolleri uygulayacak

        Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in partisinin lideri olduğu sağcı koalisyon, ülke kara sınırlarına ek kontrol prosedürü getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:07
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        Hollanda'da sınır kontrolü sıklaşıyor
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        Batı Avrupa ülkesi Hollanda'da son genel seçimleri aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV'nin kazanması ve PVV'nin liderliğinde bir koalisyon hükümetinin oluşturulması; ülkenin sınır politikasında da değişikliğe gidilmesine yol açtı.

        Göç Bakanlığı, Hollanda'nın 9 Aralık'tan itibaren tamamı AB'nin Schengen sınırsız bölgesindeki ülkelerle olan kara sınırlarında ve Schengen bölgesi içindeki bazı uçuşlarda kontroller uygulanacağını duyurdu.

        Altı ay sürecek olan kontroller, PVV liderliğindeki sağcı koalisyon tarafından önerilen daha geniş bir göç baskısının bir parçası.

        Almanya'nın da benzer bir adım atması bekleniyor.

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