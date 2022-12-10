Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Arjantin, 2-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya son dakika golüyle 2-2'de yakalansa da penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kurup yarı finale yükselmeyi başardı.

Güney Amerika ekibinin gollerini 35'te Molina ve 73'te penaltıdan Messi kaydetti.

WEGHORST'UN GOLLERİ YETMEDİ

Hollanda'nın golleri ise 78'de oyuna giren Beşiktaşlı Wout Weghorst'tan geldi. 83 ve 90+11'de sahneye çıkan yıldız oyuncu golleriyle maçı uzatmaya taşısa da bu goller tur için yeterli olmadı.

Arjantin, yarı finalde Brezilya'yı deviren Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Aralık Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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