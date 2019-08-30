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Hollanda'da 10 kentte 'sağlıklı yasal esrar üretimi' yapılacak

Hollanda'da yasa dışı uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla belediyeler tarafından esrar üretimine başlanıyor. Esrar satışı yapan kafelerde ilk "yasal esrar" 2021 yılından itibaren satılmaya başlanacak. Hollanda'da, 'coffeeshop'larda satılan esrar, yasa dışı yollardan üretiliyor.

Hollanda'da 10 kentte 'sağlıklı yasal esrar üretimi' yapılacak
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Hollanda'da yasa dışı uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla belediyeler tarafından esrar üretimine başlanıyor. Deneme amaçlı "yasal esrar üretimi" için hükümet tarafından, 10 belediye ile esrar satışı yapan ve coffeeshop adı verilen 79 kafe belirlendi.

Hollanda'da şu an coffeeshoplarda satılan esrar, yasa dışı yollardan üretiliyor.

Esrar satışı yapan kafelerde ilk "yasal esrar" 2021 yılından itibaren satılmaya başlanacak.

Hükümete bağlı olarak çalışan Deneme Amaçlı Esrar Üretimi Komisyonu Başkanı Prof. André Knottnerus'un verdiği bilgiye göre, projeye 23 belediye başvurdu.

Komisyon, esrar satılan kafeler konusundaki denetimler ve bulundukları bölgeleri de dikkate alarak 10 kent belirledi. Komisyon, yasal esrar üretimi konusunda Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg ve Zaanstad belediyelerini seçti.

Birçoğu, sınır bölgelerinde bulunan bu bediyeler, Hollanda'da esrar satışının yasal olduğu ve coffeeshop adı verilen kafelerin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 79 işletmeye esrar temin edecek. 

Bir grup belediye de, "kontrol" amaçlı çalışacak. Bunlar esrar üretimine katılmayacak ancak projenin işleyişini takip edecek.

Proje kapsamında, 4 yıl boyunca devlet tarafından esrar satılan kafelere yasal teslimat yapılacak.

"Yabancı" maddeler içermeyecek

Belediyeler tarafından üretilen esrar, gerekli laboratuvar testlerinin ardından, üzerinde, etkin madde miktarı ve içeriğe ilişkin açık bilgilerin yer aldığı paketler içinde satışa sunulacak.

Piyasada, kaçak olarak üretilen esrarın  kilosunu artırmak için içine sağlığa zararlı birçok kimyasal madde katılması bu şekilde önlenecek.

Hükümetin projesi, kaçak yolla üretilen esrarın yol açtığı halk sağlığı sorunu ile ve güvenlik konularındaki sorunları sıkıntıları önlemeyi amaçlıyor.

Proje, yasa dışı esrar üretimine bağlı kaçak elektrik kullanımı ile vergi kaybının da önüne geçmeyi amaçlıyor.

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