Hollanda'da Beşiktaş taraftarına yasak!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente'nin konuğu olacak. Hollanda polislerinin bu mücadeleyi "yüksek riskli" maç olarak belirlemesi sebebiyle; Siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alınmayacağı aktarıldı.
Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı maç öncesi Hollanda'da flaş bir karar alındı.
Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.
DEPLASMAN YASAĞI UYGULANDI
Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. 30 Ocak 2025'te oynanacak maçta siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.