Hollanda'da şampiyon PSV!

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) lider PSV, en yakın takipçisi Feyenoord'un puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde ikinci sırada yer alan Feyenoord, deplasmanda Volendam ile 0-0 berabere kalınca lider PSV ile arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 17'ye çıktı ve PSV şampiyonluğu garantiledi.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

Peter Bosz yönetimindeki PSV, bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etti.

2023 yılında takımın başına geçen teknik direktör Peter Bosz, PSV ile üst üste 3. şampiyonluğunu yaşadı.