Hollywood Tabela Vakfı Başkanı: Sydney Sweeney'in Hollywood tabelasına sütyen asması bir görsel efekti

ABD'nin Los Angeles kentindeki Santa Monica Dağları'nda yer alan ikonik Hollywood tabelası, Hollywood Tabela Vakfı tarafından yönetiliyor. Vakfın yöneticisi Jeff Zarrinnam, oyuncu Sydney Sweeney'nin geçen hafta tabelayı sütyenlerle süslediği videoda bilgisayar destekli görüntü kullanıldığını iddia etti.

Sydney Sweeney, geçen hafta izinsiz olarak kaydedilen görüntülerde, turistik mekâna iç çamaşırları asarak, yeni çıkaracağı markanın tanıtımını yapmıştı. Ancak Hollywood Tabelası Vakfı Başkanı Jeff Zarrinnam, görüntülerin bazı bölümlerinin dijital olarak değiştirildiğinden emin konuştu.

Sydney Sweeney'in videoyu Instagram hesabına yüklemesinin ardından Jeff Zarrinnam, oyuncunun arkasında sütyenlerle kaplı tabelayla poz verip kutlama yaptığı sahnenin dijital olarak değiştirildiğini çünkü gece 15 metrelik tabelaya tırmanmanın çok zor bir iş olduğunu söyledi. Zarrinnam, "Bunun için bilgisayar efekti kullandılar. Tabelayı o kadar kısa sürede kaplamanın imkanı yok. Bunu yapmak saatler sürerdi" dedi.

Jeff Zarrinnam ayrıca, videoda Sydney Sweney'in H harfine tırmandığı iddiasının yanlış olduğunu da belirterek; "O tabelayı çok iyi biliyorum. L harfine tırmanıyordu. Eğer H harfine tırmanmaya çalışsaydı muhtemelen düşüp boynunu kırardı" ifadesini kullandı.