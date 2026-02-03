Hollywood Tabela Vakfı Başkanı: Sydney Sweeney'in Hollywood tabelasına sütyen asması bir görsel efekti
Sydney Sweeney'in Hollywood tabelasına sütyen asarak iç çamaşırı markasını tanıtmasının ardından cezai yaptırım olup olmayacağı konuşulurken, Hollywood Tabelası Vakfı Başkanı Jeff Zarrinnam'dan görsel efekt çıkışı geldi
ABD'nin Los Angeles kentindeki Santa Monica Dağları'nda yer alan ikonik Hollywood tabelası, Hollywood Tabela Vakfı tarafından yönetiliyor. Vakfın yöneticisi Jeff Zarrinnam, oyuncu Sydney Sweeney'nin geçen hafta tabelayı sütyenlerle süslediği videoda bilgisayar destekli görüntü kullanıldığını iddia etti.
Sydney Sweeney, geçen hafta izinsiz olarak kaydedilen görüntülerde, turistik mekâna iç çamaşırları asarak, yeni çıkaracağı markanın tanıtımını yapmıştı. Ancak Hollywood Tabelası Vakfı Başkanı Jeff Zarrinnam, görüntülerin bazı bölümlerinin dijital olarak değiştirildiğinden emin konuştu.
Sydney Sweeney'in videoyu Instagram hesabına yüklemesinin ardından Jeff Zarrinnam, oyuncunun arkasında sütyenlerle kaplı tabelayla poz verip kutlama yaptığı sahnenin dijital olarak değiştirildiğini çünkü gece 15 metrelik tabelaya tırmanmanın çok zor bir iş olduğunu söyledi. Zarrinnam, "Bunun için bilgisayar efekti kullandılar. Tabelayı o kadar kısa sürede kaplamanın imkanı yok. Bunu yapmak saatler sürerdi" dedi.
Jeff Zarrinnam ayrıca, videoda Sydney Sweney'in H harfine tırmandığı iddiasının yanlış olduğunu da belirterek; "O tabelayı çok iyi biliyorum. L harfine tırmanıyordu. Eğer H harfine tırmanmaya çalışsaydı muhtemelen düşüp boynunu kırardı" ifadesini kullandı.
Sydney Sweeney'in, yeni iç çamaşırı markasını tanıtan bu gösteri nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği öne sürülmüştü. Jeff Zarrinnam, oyuncudan veya yapım şirketinden henüz bir yanıt almamış olsa da, yaşananlarla ilgili bir soruşturma yürütüyor.Sydney Sweeney, Hollywood tabelasıyla yaptığı tanıtım sonrası markasını bir de kendi üzerinde tanıttı
Jeff Zarrinnam, Sydney Sweeney aleyhine dava açma kararının tamamen kendisine ait olduğunu ve yaşananların tam resmini elde ettikten sonra bunu ciddi olarak değerlendireceğini söyledi. "Üzgünüm ve komşular da üzgün. İnsanların bunun yanlarına kalmayacağını düşünmemeleri için bu durumu duyurmalıyız" diyen Zarrinnam ayrıca, bu tanıtım gösterisinin ardından tabelanın etrafındaki güvenliği artırmayı planladığını da açıkladı.