        Haberler Ekonomi Otomobil Honda elektrikli araç hedeflerini iptal etti

        Honda elektrikli araç hedeflerini iptal etti

        Elektrikli araç yatırımlarındaki yüksek maliyet ve zayıf talep nedeniyle yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez yıllık zarar açıklayan Honda, uzun vadeli elektrikli araç hedeflerini iptal etti. Honda, elektrikli araç ile ilgili toplam zararını mali yıl için 9.6 milyar dolar (1.45 trilyon yen) olarak açıkladı ve yeni başlayan yıl için de 3.2 milyar dolar (500 milyar yen) ek maliyet beklediğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Elektrikli araç hedefleri rafa kalktı

        Japon otomobil üreticisi Honda, yaklaşık 70 yıldır borsada işlem gören bir şirket olarak ilk kez yıllık zarar açıkladı. Şirket, elektrikli araç işini yeniden yapılandırmak için yaptığı 9 milyar doların üzerindeki maliyetler nedeniyle ağır darbe aldı ve uzun vadeli elektrikli araç satış hedeflerini iptal etti.

        Honda CEO’su Toshihiro Mibe, şirketin 2030 yılına kadar yeni araç satışlarının beşte birini elektrikli araçların oluşturması hedefinin iptal edildiğini kaydetti. Ayrıca, Honda'nın 2040’a kadar tamamen elektrikli veya yakıt hücreli araç satışına geçiş planı da rafa kalktı.

        Mibe ayrıca Honda’nın Kanada’daki elektrikli araç projesinin de süresiz olarak askıya alındığını belirtti. Bu proje, Japon şirketin ülkedeki en büyük yatırımı olması planlanan, 11 milyar dolarlık bir elektrikli araç ve batarya üretim planıydı.

        HİSSELER İKİ AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI

        Honda hisseleri, yatırımcılara en az 800 milyar yenlik üç yıllık geri dönüş sözü verilmesi ve hem mevcut hem de yeni mali yıl için hisse başına 70 yen temettünün korunması sonrası, Perşembe günü kısa süreli olarak iki ayın zirvesine ulaştı ve günü yüzde 3.8 artışla kapattı.

        Bu taahhüt, Honda’nın kârlı motosiklet işine dayanarak nakit üretmeye ve hissedarlara getiri sağlamaya devam ettiğini, buna karşılık otomobil operasyonlarının ölçek ve uygulama açısından geride kaldığını gösteriyor.

        Şirketin faaliyet zararı da, 31 Mart’ta sona eren yıl için 414,3 milyar yen (2,63 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

        HİNDİSTAN VE BREZİLYA SATIŞLARI SIRTLADI

        Honda, elektrikli araç ile ilgili toplam zararını mali yıl için 9.6 milyar dolar (1.45 trilyon yen) olarak açıkladı ve yeni başlayan yıl için de 3.2 milyar dolar (500 milyar yen) ek maliyet beklediğini bildirdi. Bu, Mart ayında tahmin edilen 2.5 trilyon yenlik elektrikli araç değer düşüklüğü maliyeti öngörüsüne kıyasla daha düşük bir seviyeye işaret ediyor.

        Şirket, maliyet azaltma önlemleri ve kârlı motosiklet işinin etkisiyle bu yıl yeniden kâra dönmeyi bekliyor ve 500 milyar yen kâr öngörüyor.

        Şirketin kazanç açıklamasında, “Motorsiklet işi Hindistan’da üretim kapasitesini artıracak ve 22.8 milyon adetlik rekor satış hedefleyecek” denildi.

        Hindistan ve Brezilya’daki güçlü satışlar, motosiklet işinin mali yıl içinde rekor satış hacmine ve faaliyet kârına ulaşmasını sağladı. Bu durum, elektrikli araç işindeki ağır zararlar ve Çin gibi önemli pazarlardaki düşen otomobil satışlarının etkisini bir ölçüde dengeledi.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

