Honduras'ta Castro, seçim zaferini garantiledi 0:00 / 0:00

AA

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) yüzde 54'ü açılan sandık sonuçlarına göre, eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisinin adayı Castro, oyların yüzde 53,49'unu alarak devlet başkanlığı yarışında birinciliği garantiledi.

İktidardaki Honduras Ulusal Partisinin adayı Nasry Asfura yüzde 33,98 ve Honduras Liberal Parti adayı Yani Rosenthal ise yüzde 9,25 oy aldı.

ÜLKE TARİHİNİN İLK KADIN DEVLET BAŞKANI OLACAK

Ülkenin ilk kadın devlet başkanı olması beklenen Castro, ayrıca başkent Tegucigalpa ile San Pedro Sula'nın belediye başkanlığını da kazanarak destekçileriyle seçim başarısını kutladı.

AA'nın haberine göre; Castro'nun, sağ partinin 12 yıllık iktidarına son vererek 27 Ocak 2022'de görevi devralması bekleniyor.

İktidardaki Ulusal Parti'nin Merkez Komitesi Sekreteri Kilvett Bertrand, Castro'yu tebrik ederek, "Ülkede demokrasiyi dimdik korumak için muhalefetle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.